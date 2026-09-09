Un hombre de aproximadamente 40 años murió tras ser atacado a balazos en calles de la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, durante la medianoche del martes y miércoles.

El hecho ocurrió en el cruce de Mar de Japón y Felipe Carrillo Puerto, frente a una panadería, donde vecinos y comerciantes reportaron a una persona herida por disparos de arma de fuego.

La madrugada de este 9 de septiembre, fue asesinado un hombre frente a la panadería "Ale y Fer" ubicada en colonia Popotla. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, quienes encontraron al hombre con al menos tres impactos de bala en el tórax.

Lee también A un año de explosión, Jazlyn y Uriel se rehabilitan

Tras valorar a la víctima, los servicios de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La madrugada de este 9 de septiembre, fue asesinado un hombre frente a la panadería "Ale y Fer" ubicada en colonia Popotla. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

La zona fue acordonada por policías capitalinos, quienes dieron aviso al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar las diligencias para el levantamiento del cuerpo.

[Publicidad]

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron al interior de un establecimiento ubicado en las calles señaladas.

Lee también Descubren en Tultitlán toma ilegal de hidrocarburos

Elementos de la corporación realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia para obtener información que permita identificar y localizar al posible responsable del ataque.

[Publicidad]

mahc/LL