[Publicidad]
Un hombre de aproximadamente 40 años murió tras ser atacado a balazos en calles de la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, durante la medianoche del martes y miércoles.
El hecho ocurrió en el cruce de Mar de Japón y Felipe Carrillo Puerto, frente a una panadería, donde vecinos y comerciantes reportaron a una persona herida por disparos de arma de fuego.
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, quienes encontraron al hombre con al menos tres impactos de bala en el tórax.
Lee también A un año de explosión, Jazlyn y Uriel se rehabilitan
Tras valorar a la víctima, los servicios de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
La zona fue acordonada por policías capitalinos, quienes dieron aviso al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar las diligencias para el levantamiento del cuerpo.
[Publicidad]
De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron al interior de un establecimiento ubicado en las calles señaladas.
Lee también Descubren en Tultitlán toma ilegal de hidrocarburos
Elementos de la corporación realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia para obtener información que permita identificar y localizar al posible responsable del ataque.
[Publicidad]
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Mundo
Unión Europea destina 133 mdd a España para atender crisis migratoria en Ceuta; reforzarán vigilancia de las fronteras
Mundo
Nace bebé de un embrión congelado hace 22 años en Grecia; familia pide eliminar límite de edad para fecundación in vitro
Nación
Sheinbaum garantiza recursos para terminar Línea 12 del Metro tras retraso; "es una obra que tiene muchísimos años", dice
Espectáculos
Gala Montes niega salida de "La Malinche", pero el musical la deja fuera tras polémica en "La casa de los famosos"
Espectáculos
Gala Montes sin Malinche ni LCDLFMX4 y queda como el perro de las dos tortas
Viral
¿Viene otro sismo en CDMX? EU sorprende con alerta para sus ciudadanos en México
La Roja
Dos niños, dos matanzas: La violencia los marcó en Tlalpan y Atizapán
Al día
Línea 7 del Metro CDMX atascada y con retrasos de más de 20 minutos por el retiro de un tren