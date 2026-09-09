Tultitlán, Méx.— Al interior de un predio de la colonia Bello Horizonte fue localizada una presunta toma clandestina de hidrocarburos perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El hallazgo ocurrió la noche del lunes, luego de que autoridades realizaron un operativo en el sitio marcado con el número 18, en la avenida Estado de México.

Lo anterior ocurrió tras una denuncia vecinal que alertó sobre un fuerte olor a combustible, razón por la que los elementos de la policía estatal llegaron al predio.

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Además, los habitantes de la zona cercana a la Vía José López Portillo informaron a las autoridades que del inmueble llegaron a ver pipas entrando y saliendo.

El predio quedó asegurado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de acuerdo con reportes, será este miércoles cuando personal de Pemex llegue para asegurar la toma.

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Por estos hechos en los que se halló una presunta toma ilegal de gasolina no hay reporte de personas detenidas.

Ayer, en el sitio se observó una unidad de la policía resguardando el acceso al predio. Trascendió que se habría encontrado un túnel.

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