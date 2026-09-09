La espera terminó y la NFL regresa con el mismo partido con el que se despidió la temporada anterior. Siete meses después del Super Bowl LX, los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra vuelven a verse las caras, sin el trofeo Vince Lombardi como premio, y con el Lumen Field como escenario del partido inaugural.

Las franquicias son las mismas, pero en ambos equipos hay nuevas caras, que invitan a pensar que no se verá el mismo partido que se llevó a cabo en el Super Bowl. Mike Macdonald, entrenador en jefe de los Seahawks, lo dejó claro antes del kickoff. “El primer partido del año es un poco complicado. No hay que caer en la trampa de aplicar en exceso lo que se vio el año pasado. Los equipos crecen, evolucionan y cambian... Hay plantillas diferentes en ambos bandos”, declaró.

Los campeones defensores empiezan una temporada en la que buscarán callar bocas una vez más, ya que no parten como los principales candidatos a coronarse, ni a dominar su división, ya que los Rams de Los Ángeles ocupan ese lugar.

Sam Darnold, Jaxon Smith-Njigba, Devon Witherspoon y Leonard Williams, buscarán repetir la hazaña y —para eso— cuentan con un nuevo coordinador ofensivo: Brian Fleury.

Mike Vrabel también cuenta con una nueva plantilla para demostrarle a sus críticos que el éxito de la temporada anterior no fue por un calendario accesible, y que son de verdad un equipo contendiente al título.

El nombre más llamativo en la ofensiva es A. J. Brown, pero hay otras incorporaciones.

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