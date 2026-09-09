Luego de ganar la Liga MX, la Concacaf W Champions Cup y la Campeón de Campeonas, el América fue nominado al Balón de Oro en la categoría de Mejor Equipo del año. Logro que reafirma el crecimiento de las Águilas en el futbol femenil.

Pero antes de acariciar la gloria, las azulcrema perdieron cuatro finales; algunas de manera increíble, con desenlace doloroso y difíciles de olvidar... voltear atrás confirma que “todo valió la pena.

“Siento que fue un “todo vale la pena”. Por alguna razón pasan las cosas y siento que todo eso tenía que pasar para seguir como equipo y tener la mentalidad que tenemos ahora”, asegura Scarlett Camberos en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

“No queremos bajar los brazos y yo estoy muy agradecida con la posición que tengo como jugadora en el equipo y me quiero empujar para seguir creciendo. Muy agradecida de que pude regresar y hacer historia”, agregó la ‘10’, quien vive su segunda etapa con las Águilas.

Después del triplete conseguido el pasado semestre, las Superpoderosas aseguran tener un ADN reconstruido, uno que las tiene con los sueños por lo alto y la confianza a tope.

“Hemos cambiado muchísimo nuestra mentalidad. Siento que ya tenemos un ADN de ganar cada día y eso se trasmite en los partidos. Tenemos ese ADN ganador y queremos seguir así, no nos queremos conformar y eso es muy importante”, aseveró Scarlett.