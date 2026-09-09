Después de muchos intentos fallidos, la ansiada tercera estrella llegó a Coapa el pasado Clausura 2026. América dejó atrás dolorosas caídas y espera que la cosecha de campeonatos continúe.

Scarlett Camberos, una de las referentes de las Águilas, habla con la misma seguridad con la que se desenvuelve por la banda izquierda. No se achica y asegura que el “bi” es posible.

“Definitivamente es en lo que estamos enfocadas, creemos que es muy posible [el bicampeonato] y lo vamos a conseguir”, lanzó una segura Scar en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Hoy, la mentalidad es otra. Scarlett vive su segunda etapa en el Nido, luego de regresar para 2024 y agradece el respaldo de la fanaticada azulcrema, que nunca dejó de verla como una ídolo.

“Es muy bonito. Desde que llegué en mi primera etapa me han recibido con los brazos abiertos y me da mucha confianza tener ese respaldo que tengo de la afición; siento mucho este escudo, estos colores y ojalá que se transmita”, aseveró la 10 del América.

“Aunque tuvimos malos momentos y yo he tenido como jugadora, siempre me apoyaron”, concluyó.

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