Culiacán, Sin.- Un Juez de Control y Enjuiciamiento emitió una nueva vinculación a proceso, contra el desaforado alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y nueve exfuncionarios de su gabinete, por la presunta contratación irregular de un servicio para recuperar el Impuesto Predial en su municipio.

A todos los exfuncionarios municipales de Ahome se les vinculo por su probable responsabilidad en el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública y al exalcalde, también, se le vinculo a proceso por su probable responsabilidad en el delito del Ejercicio Indebido del Servicio Público.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que los hechos que dieron origen a la Causa Penal 1106/2026, están relacionados con la celebración de un contrato de prestación de servicios para la recuperación del Impuesto Predial del municipio de Ahome.

Lee también Culiacán busca recuperar la paz y la noche

Los hechos tuvieron lugar el 27 d enero del 2022, cuando los imputados presuntamente autorizaron, mediante el procedimiento de adjudicación directa, la celebración de un contrato de prestación de servicios con un despacho para realizar gestiones relacionadas con la recuperación del Impuesto Predial.

Informó que se realizó un estudio y análisis preliminar del expediente unitario del contrato de prestación de servicios, integrado por la documentación relacionada con el mismo, así como de documentos contables y discal proporcionados por el ayuntamiento.

[Publicidad]

El Juez de Control, como medidas cautelares a Gerardo “N”, Genaro “N”, Cecilia “N”, Antonio Humberto “N”, Gerardo Ivan “N”, Héctor Adonai “N”, Fausto Rubén “N” y Judith Elena, se les impuso la presentación periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares y se les prohibió salir del país sin la autorización del juez.

Lee también Nueva escalada de violencia en Culiacán; balean casa, embisten portón de otra e incendian autos

También, el Juez, en los casos de Cecilia “N” y Judith Elena “N”, se les impuso como sanción la suspensión temporal del cargo de Sindica Procuradora y Regidora, respectivamente, del municipio de Ahome.

[Publicidad]

En Julio del 2025, el desaforado alcalde de Ahome, Gerardo “N” y los nueve exfuncionarios de su administración, se les vinculo a proceso, por la contratación sin licitar, del arrendamiento de 126 patrullas, por un monto de 171 millones de pesos, para el área de seguridad pública

LL