Nación | 09-09-26 | 07:30 |

Elementos del Ejército quienes realizaban patrullajes de vigilancia en Tlahuizapa y Coacoyulillo, municipio de Chilpancingo, fueron agredidos con disparo de por integrantes de la delincuencia organizada, siendo repelida la agresión en defensa propia, sin registrarse personas fallecidas o heridas.

Además, en Coacoyulillo fueron detenidos dos hombres pertenecientes a la organización delictiva “” y aseguradas dos armas largas, cargadores, municiones y dos motocicletas.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que durante esta acción, un grupo de pobladores confrontó con palos y piedras al personal militar, por lo que fue necesario aplicar los niveles del uso de la fuerza conforme a la ley y reforzar el área con integrantes de la Guardia Nacional (GN).

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La dependencia resaltó que, en esta comunidad tiene presencia “Los Ardillos”, organización delictiva que mantiene una disputa con “Los Tlacos” por el control de actividades ilícitas.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo.

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