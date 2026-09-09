El Consejo Universitario de la UNAM analizará este 9 de septiembre la transformación de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) en Facultad de Trabajo Social y de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica en Centro de Investigaciones de la Tierra y del Espacio.

De acuerdo con la agenda difundida por la Universidad, ambas propuestas serán sometidas a consideración de su máximo órgano colegiado, que también designará a un integrante de la Junta de Gobierno durante su sesión ordinaria.

El pleno evaluará otorgar la medalla Gabino Barreda a 242 estudiantes de bachillerato y licenciatura: 206 que concluyeron sus estudios en 2025 y, de manera extemporánea, cinco de 2023 y 31 de 2024.

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Asimismo, examinará la propuesta para conferir el grado de investigador emérito a Alberto Ken Oyama Nakagawa.

Entre los asuntos previstos se encuentra la revisión de dictámenes de la Comisión de Legislación Universitaria para modificar el Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y su Reglamento.

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El Consejo también conocerá el informe de la Autoridad Garante de la UNAM en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, correspondiente al periodo 2025–2026.

En sesión extraordinaria, el pleno estudiará las modificaciones al Estatuto General de la Universidad relacionadas con las propuestas de transformación de la ENTS y de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica, entre otros asuntos.

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