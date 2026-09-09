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En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, los edificios del Zócalo capitalino y la avenida 20 de Noviembre fueron iluminados con motivos patrios que este año rinden homenaje a la participación de las mujeres en la lucha independentista, mediante mosaicos con los rostros de cuatro figuras históricas: Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez y Gertrudis Bocanegra.
Brugada enciende alumbrado decorativo en el Zócalo de CDMX por las fiestas patrias; está dedicado a la lucha de las mujeres
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