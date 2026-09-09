En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, los edificios del Zócalo capitalino y la avenida 20 de Noviembre fueron iluminados con motivos patrios que este año rinden homenaje a la participación de las mujeres en la lucha independentista, mediante mosaicos con los rostros de cuatro figuras históricas: Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez y Gertrudis Bocanegra.

Encendido de luces conmemorativas del 216 aniversario de la independencia de México en el zócalo capitalino FOTOS Gabriel Pano El Universal

Encendido de luces conmemorativas del 216 aniversario de la independencia de México en el zócalo capitalino FOTOS Gabriel Pano El Universal

Encendido de luces conmemorativas del 216 aniversario de la independencia de México en el zócalo capitalino FOTOS Gabriel Pano El Universal

Encendido de luces conmemorativas del 216 aniversario de la independencia de México en el zócalo capitalino FOTOS Gabriel Pano El Universal

Encendido de luces conmemorativas del 216 aniversario de la independencia de México en el zócalo capitalino FOTOS Gabriel Pano El Universal

Encendido de luces conmemorativas del 216 aniversario de la independencia de México en el zócalo capitalino FOTOS Gabriel Pano El Universal

Encendido de luces conmemorativas del 216 aniversario de la independencia de México en el zócalo capitalino FOTOS Gabriel Pano El Universal

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