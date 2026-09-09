Berlín. El canciller alemán, Friedrich Merz, aplazó una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que estaba planificada para el 11 de septiembre, después de que éste último felicitara a la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) por su victoria en la elecciones regionales de Sajonia-Anhalt (este de Alemania).

El portavoz del gobierno alemán, Stefan Cornelius, no quiso precisar la razón del aplazamiento y, al ser preguntado si éste estaba relacionado con la felicitación de Trump a AfD, se remitió a recordar declaraciones hechas por Merz en el pasado rechazando "intervenciones o comentarios en la política interna alemana, en especial relacionadas con elecciones" de parte de líderes extranjeros.

El coordinador de Relaciones Transatlánticas del Gobierno alemán, Metin Hakverdi, rechazó expresamente la intervención de Trump en declaraciones al diario Der Tagesspiegel, al que dijo que Alemania "no necesita consejos de la Casa Blanca".

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"Nosotros los alemanes decidimos como manejamos el tema de la migración y por quien votamos", agregó.

Trump elogia a AfD, partido ultraderechista alemán

Trump comentó el triunfo de AfD en su plataforma Truth Social y cerró su mensaje con la sigla MGGA que puede significar "Make Germany Great Again" (Haz otra vez grande a Alemania), una variación del "Make America Great Again" (MAGA) que el ha utilizado como lema.

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¡Guau! El partido populista de Alemania acaba de vivir una noche realmente importante", señaló Trump en un breve mensaje en su red Truth Social.

"Por fin (los alemanes) se han hartado de las normas y regulaciones de inmigración absolutamente nefastas que tanto daño han causado a Alemania. ¡ESTÁN EN AUGE y ya no van a aguantar más!, precisó el presidente republicano.

Ya en la noche electoral, Trump retuiteó las proyecciones electorales que daban cuenta de la arrolladora victoria de AfD en Sajonia-Anhalt.

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El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, hace gestos mientras habla durante el desfile inaugural en el Capitol One Arena, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025. Foto: AFP

Además, el magnate Elon Musk respondió en X en alemán "bien hecho" a un mensaje de felicitación de la colíder de AfD, Alice Weidel, al candidato del partido a primer ministro en ese estado federado del este de Alemania, Ulrich Siegmund.

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En las elecciones generales de Alemania en 2025 el multimillonario estadounidense cercano a Trump hizo directamente campaña por AfD e invitó a Weidel a dialogar con él en un espacio en X.

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También en 2025 el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, dijo que el mayor peligro para Europa no venía ni de Rusia ni de China, sino de la discriminación de determinadas fuerzas políticas y criticó expresamente que la AfD no estuviera invitada a ese evento.

Tras su intervención, Vance se reunió en un hotel de Múnich con Weidel.

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