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La Unión Europea concedió una ayuda de emergencia de 133 millones de dólares (115 millones de euros) a España para apoyar la gestión de la ciudad autónoma de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.
Esta ayuda servirá, en particular, para reforzar la vigilancia de las fronteras, adquirir equipos como cámaras térmicas y desplegar personal adicional, precisó la Comisión Europea.
El paquete, de 114.7 millones de euros, también tiene como objetivo apoyar el retorno de las personas que se encuentran ilegalmente en Ceuta y reforzar la capacidad de acogida de la ciudad autónoma española para los menores no acompañados, según Bruselas.
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Más de 70 mil migrantes entraron por la fuerza, a pie o a nado, los días 30 y 31 de julio en Ceuta, una de las dos únicas fronteras terrestres de Europa con África, junto con el otro territorio español de Melilla. Esta llegada masiva provocó decenas de muertos y desaparecidos.
La mayoría regresó poco después, pero varios miles -5.000, según el gobierno del presidente Pedro Sánchez, o al menos 10.000, según las autoridades locales de Ceuta- siguen actualmente allí, muchos durmiendo en calles y playas.
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Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma española de Ceuta, solicitó el martes ayuda a la Unión Europea.
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Este dirigente, miembro del Partido Popular (derecha), también acusó a Marruecos de estar detrás de esta llegada masiva de personas, "por acción u omisión".
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Por su parte, el socialista Pedro Sánchez aseguró que ningún servicio había "entregado al gobierno español pruebas sólidas de que Marruecos hubiera planificado u organizado" esta llegada masiva de migrantes.
Sin embargo, las dudas sobre el papel de Marruecos se intensificaron la semana pasada, después de la filtración de un informe policial que señala la "permisividad" de las fuerzas de seguridad de ese país durante la crisis.
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La justicia española abrió el lunes una investigación sobre esta crisis, basándose principalmente en dicho informe.
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