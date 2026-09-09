China calificó de "infundadas" las acusaciones de Estados Unidos de que laboratorios chinos de inteligencia artificial (IA) roban de forma sistemática las capacidades de los modelos estadounidenses, en medio de la carrera entre ambos países por la supremacía tecnológica.

Las acusaciones de la agencia de ciberdefensa de Estados Unidos se dan antes de una reunión prevista para este mes entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca, en la que la IA se anticipa como un tema importante de discusión.

Además, se suman a varias acusaciones de robo de IA por parte de China, formuladas por el gobierno y compañías de Estados Unidos.

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La agencia de ciberdefensa norteamericana acusó al gigante asiático de recurrir a un proceso conocido como "destilación", que consiste en entrenar un modelo de IA para que imite los resultados de otro más grande y capaz.

EU acusa a China de robar tecnología de IA. Imagen: Pixabay

El método se utiliza ampliamente en toda la industria, pero Washington afirma que las empresas chinas lo han implementado a gran escala para copiar ilícitamente los sistemas estadounidenses.

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"Las empresas de inteligencia artificial con sede en China llevan a cabo una extracción sistemática de funcionalidades y capacidades exclusivas de los modelos de las empresas de IA estadounidenses", se lee en el aviso del martes.

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El documento detalla cómo DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun y Z.AI presuntamente utilizaron millones de intercambios y solicitudes para robar las capacidades de modelos estadounidenses de empresas como OpenAI, Anthropic, Google y xAI.

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China rechazó estas acusaciones.

"Estas prácticas estadounidenses ilustran perfectamente una estrategia que, bajo el pretexto de combatir la destilación, busca en realidad instaurar un monopolio industrial", señaló el Ministerio chino de Comercio en un comunicado.

Beijing calificó además las acusaciones de Washington de "infundadas" y las describió como un "claro ejemplo de doble rasero".

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La AFP se puso en contacto con las empresas chinas, excepto con StepFun, a la que no se pudo localizar de inmediato. Moonshot AI se negó a hacer comentarios.

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Trump se encuentra bajo presión para responder al creciente éxito de los modelos de IA chinos, que muchas empresas prefieren a las versiones estadounidenses de Anthropic o OpenAI, más potentes pero también más costosas.

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En julio, Beijing acusó a la IA estadounidense de utilizar ejemplos chinos para entrenar sus modelos.

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