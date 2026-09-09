Nación | 09-09-26 | 10:49 |

“No puede ser diputado de un partido y andar haciendo campaña por otro. Está muy extraño”, advirtió la presidenta tras calificar de "muy extraña" la agenda pública del diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, a quien se le ha visto en recorridos proselitistas junto al senador panista Enrique Vargas del Villar.

Al responder sobre el actuar del legislador —quien obtuvo su curul en el Congreso de la Unión mediante la vía de representación proporcional bajo las siglas de Morena—, la mandataria marcó una postura tajante frente a la colaboración con la oposición.

Expresó que no es concebible que un representante de un partido ande haciendo campaña por otra fuerza política, al tiempo que remarcó que corresponde estrictamente a la evaluar la conducta del diputado y determinar si sus acciones ameritan un castigo o una sanción interna dentro del movimiento.

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“No puede ser de un partido político y andar haciendo campaña por otro”, respondió la mandataria.

Agregó: “Ya le correspondería a definir si está haciendo campaña por otro partido, pues si eso lleva una sanción o no”, expresó.

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