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Tras dar a conocer autoridades mexicanas la detención en Chihuahua de Epifanio “N”, alias “Pepa”, considerado operador regional de un grupo delictivo, y de su hijo Alejandro “N”, el embajador Ronald Johnson reconoció el intercambio de información entre México y Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos en México destacó la información compartida y la acción emprendida de las autoridades mexicanas "como resultado del intercambio de información con autoridades" estadounidenses y de labores de inteligencia militar mexicana.
Indicó que "Pepa" es considerado operador regional de un grupo criminal involucrado en el tráfico de drogas y de personas hacia los Estados Unidos, y también es requerido con fines de extradición por delitos de narcotráfico.
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"Quienes amenacen a nuestras comunidades serán encontrados y rendirán cuentas", advirtió el diplomático estadounidense a la delincuencia.
El Gabinete de Seguridad informó este miércoles que derivado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República, se realizó un operativo en el municipio de Manuel Ojinaga, donde fueron detenidos “Pepa” y su hijo.
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"Epifanio 'N' era considerado operador regional de un grupo delictivo, responsable de la producción y trasiego de drogas, así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos, y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico", dijo el gabinete.
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Detalló que durante la operación se aseguró un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.
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"La coordinación, el intercambio de información y el uso de inteligencia permiten detener a objetivos relevantes y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales", mencionó.
nro/apr
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