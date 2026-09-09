Apple por fin dio el salto a los teléfonos plegables. Durante su evento especial de septiembre, la compañía presentó el iPhone Duo, su primer smartphone con pantalla flexible y uno de los lanzamientos más importantes de su historia reciente.

Con este equipo, Apple apuesta por un formato que sus principales competidores llevan varios años explorando y busca llevar su propia interpretación del teléfono que puede convertirse en una pequeña tableta.

El iPhone Duo tiene un diseño plegable tipo libro que combina una pantalla exterior de 5.4 pulgadas con un panel interno de 7.6 pulgadas. Al cerrarse mantiene un formato similar al de un smartphone convencional, mientras que al abrirse ofrece una superficie de visualización considerablemente mayor pensada para consumir contenido, trabajar y utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

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La llegada del dispositivo marca la entrada de Apple a una categoría en la que Samsung, Google, Honor, Huawei y otros fabricantes ya tienen varios años de experiencia. La compañía, sin embargo, llega al segmento con una apuesta centrada en el diseño, la integración entre hardware y software y, sobre todo, en resolver algunos de los problemas que todavía acompañan a los plegables, como la resistencia de la bisagra y la marca que queda en la pantalla.

Cuenta con un diseño de laminación multicapa que le da 40% más de firmeza, además de una placa de titanio en la base, fibra de carbono en el soporte de la bisagra y un fotopolímero especial para evitar ondulaciones en la pantalla, resaltó Apple.

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La compañía de Cupertino entra al mercado de los teléfonos plegables con el iPhone Duo, un equipo que combina portabilidad y una pantalla de mayor tamaño. Foto: Captura de pantalla

Una pantalla que cambia de tamaño

Su pantalla interna abre la puerta a nuevas formas de usar iOS, desde colocar dos aplicaciones lado a lado, hasta aprovechar una interfaz más cercana a la experiencia de una tableta.

Se puede usar en cualquier orientación: como base, como si fuera una laptop o parcialmente plegado como si se tratara de un libro.

Los videos se pueden ver en ambas pantallas. Al abrirse, la imagen fluye de manera natural de una pantalla a otra. Asimismo, cuando la pantalla interna está dividida en dos ventanas, al hacer clic en el centro éstas se unen.

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Potencia de un iPhone Pro

El iPhone Duo lleva en su interior el nuevo chip A20 Pro, acompañado por el módem C2 desarrollado por Apple. Esta combinación le permite aumentar su rendimiento 35% más que el iPhone 17 y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia energética en un equipo que necesita alimentar dos pantallas y un mecanismo de plegado.

En fotografía, incorpora dos cámaras traseras de 48 megapixeles y una cámara frontal de 12 megapixeles.

Otro cambio importante estaría en la autenticación. Para ahorrar espacio en el dispositivo, Apple optó por Touch ID integrado en el botón lateral en lugar de Face ID, lo cual resulta ser un cambio relevante respecto al sistema biométrico que la compañía utiliza actualmente en sus iPhone de gama alta.

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Se puede usar en cualquier orientación: como base, como si fuera una laptop o parcialmente plegado como si se tratara de un libro. Foto: Captura de pantalla

¿Precio y cuándo llega a México?

El iPhone Duo tiene un precio inicial de 47 mil 999 pesos para su versión con 256 GB de almacenamiento, mientras que su versión de 2 TB tiene un precio de 77 mil 999 pesos. Se presenta en dos colores: blanco estrella y cielo nocturno.

En cuanto a la fecha de llegada a México, el iPhone Duo comenzará su preventa el 16 de octubre y estará disponible en tiendas a partir del 23 de octubre.

Más allá de sus especificaciones, el iPhone Duo representa una apuesta importante para Apple. La empresa esperó varios años antes de entrar a los plegables y ahora tendrá que demostrar que su propuesta no solo justifica el precio, sino que puede convertir un formato todavía de nicho en una opción atractiva para más usuarios.

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