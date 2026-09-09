Marcelo Ebrard, secretario de Economía, indicó que la tarde de este miércoles concluyó el encuentro virtual entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien por las condiciones climáticas no pudo llegar a México para una reunión presencial.

Ebrard indicó en sus redes sociales que estuvo presente en el diálogo de Sheinbaum con Lutnick.

"Cordial el intercambio, estimo será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos. Mañana estaré en Washington para seguir avanzando. Buena tarde", escribió el secretario de Economía.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su mañanera que se reuniría de manera virtual con el secretario de Comercio estadounidense, luego de un imprevisto con el vuelo programado por condiciones meteorológicas.

“No va a ser presencial la reunión, va a ser a distancia, porque tuvo un problema él. Nos avisaron en la noche, con el avión que lo iba a transportar, entonces la reunión es a distancia, pero se va a desarrollar como lo teníamos programado y es parte de las conversaciones que tenemos”, explicó.

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“Iba a venir a México, desafortunadamente tuvo un problema el avión en el que iba a viajar, pero si va a haber la reunión a distancia”, dijo.

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“La reunión ya estaba programada. Ayer la confirmó con el secretario Ebrard y hoy en la noche que iba a viajar tuvo este problema el avión en el que iba a viajar y comunicó que ya no le iba a dar tiempo de llegar a las diez, que mejor fuera a distancia la reunión”, agregó.

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La Presidenta evitó dar detalles sobre el encuentro, pero afirmó que “van avanzando las pláticas que tenemos. No queremos dar ningún avance hasta tener la certeza de que efecto vamos a tener avances. Ya que termine la reunión ya podemos dar más información”.

em/apr