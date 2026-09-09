BYD ya tiene una de las gamas electrificadas más amplias en México, pero ahora busca llevar la tecnología híbrida enchufable a un precio más bajo con la nueva Yuan Pro DM-i.

Esta SUV compacta tiene un precio de $519,999 pesos y se coloca por debajo de otras propuestas PHEV que encontramos actualmente en el mercado mexicano.

La BYD Yuan Pro DM-i utiliza un motor de gasolina de 1.5 litros acompañado por un motor eléctrico de 145 kW, equivalente a unos 194 hp, y una batería Blade de 7.85 kWh.

De acuerdo con las cifras oficiales de BYD, la Yuan Pro DM-i puede recorrer hasta 45 kilómetros completamente en eléctrico bajo el ciclo NEDC y alcanza una autonomía combinada de 1,045 kilómetros. El consumo homologado es de hasta 24 km/l.

En cuanto a prestaciones, la SUV puede acelerar de 0 a 100 km/h en 9.1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h.

Foto: Benito Martínez Gil

Una SUV compacta que cambia algunas cosas por dentro

La Yuan Pro DM-i mide 4.33 metros de largo, por lo que mantiene unas dimensiones pensadas principalmente para el uso urbano.

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El tablero encontramos una pantalla central de 12.8 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8.8 pulgadas.

Foto: Benito Martínez Gil

Cuenta además con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, conectividad 4G, llave NFC mediante teléfono o reloj inteligente y la aplicación de BYD para controlar algunas funciones del vehículo a distancia.

A esto se suma el asistente de voz Hi BYD y una cámara de 360 grados.

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Foto: Benito Martínez Gil

¿Qué tan equipada está la BYD Yuan Pro DM-i?

En seguridad, la SUV incorpora 6 bolsas de aire y una estructura en la que hasta 58.6% del acero utilizado es de alta resistencia.

También cuenta con un paquete de asistencias a la conducción ADAS de nivel 2, que incluye funciones como frenado automático de emergencia, advertencia de salida de carril y control crucero inteligente.

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Foto: Benito Martínez Gil

La cajuela ofrece 452 litros de capacidad, mientras que con los asientos traseros abatidos puede aumentar hasta 1,332 litros.

Todo esto convierte a la BYD Yuan Pro DM-i en una propuesta interesante no solamente por ser híbrida enchufable, sino porque lleva esta tecnología a un precio que hasta ahora no era tan común dentro de este segmento.

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