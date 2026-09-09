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En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado el 10 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México ha ofrecido acompañamiento en 3 mil 391 reportes por intento suicida este año.
El C5 informó que de las llamadas al 911 atendidas este año, mil 368 están relacionadas con manifestaciones verbales de suicidio y 2 mil 23 con intentos.
Además, del año 2023 a la fecha, los reportes por manifestación verbales disminuyeron 38.8 % y los intentos bajaron 44.9 %.
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El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que cada llamada al número de emergencias es una oportunidad de atender a quien pasa por depresión o a su familia y amigos.
“Cada llamada al 911, ya sea de quien atraviesa por un estado de depresión profunda o de quienes están cerca de esta persona, representa una oportunidad para intervenir, brindar acompañamiento y activar los servicios de emergencia necesarios, convergentes con estrategias de atención a la salud mental instruidas".
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También se afirmó que el 36.4 % de las verbalizaciones suicidas provienen de personas de entre 21 y 30 años; el 22.6 % de entre 31 y 40 años; y el 21 % de entre 11 y 20 años.
Y que, en lo que corresponde a los intentos, 35.3 % son de quienes tienen entre 31 y 30 años; 23.9 % de 11 a 20 años y 20.2 % de 31 a 40 años.
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JACL/cr
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