Culiacán, Sin. - Estudiantes y docentes que salían de clases en la escuela secundaria Federal número Cinco, de la colonia Urías, en la ciudad de Mazatlán se vieron obligados a retornar y buscar refugio en las aulas, ante detonaciones de armas de fuego, por personas que circulaban en motocicletas por un área cercana al plantel.

Las continuas detonaciones que se escucharon en varias calles de dicha colonia del puerto provocaron temor entre el personal estudiantil y maestros, los cuales ordenaron a los alumnos que salían que regresarán y buscarán como protegerse en las aulas.

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En las redes sociales se divulgó que decena de jovencitas que abandonaban en plantel educativo al escuchar las detonaciones, regresaron al interior, por lo que maestros y directivos las instruyeron que no salieran y esperaran que pasaran los hechos, ya que los disparos se escucharon muy fuerte.

Con el reporte a las líneas de emergencia, personal de la policía municipal y estatal fueron los primeros en responder, al igual que un grupo de auxilio, sin encontrar evidencias de lo sucedido, aun cuando ampliaron el perímetro de búsqueda de los presuntos responsables.

La versión que se divulgó en redes sociales es que se trató de una persecución entre grupos rivales, cuyos participantes circulaban en motocicletas, sin que se encontraran personas lesionadas o muertas por la serie de disparos que se escucharon.

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SSCP descarta lesionados y asegura que todo está bajo control

La Secretaría de Seguridad Pública estatal destacó que tras los hechos, autoridades que integran el Grupo Interinstitucional atendieron el reporte y se trasladaron al lugar, donde ya se encuentran realizando las acciones correspondientes, por lo que al momento, todo se reporta bajo control.

La autoridad destacó que no se reportaron personas lesionadas e hizo un llamado a la población a mantener la calma, atender las indicaciones de las autoridades, esto con la finalidad de facilitar las labores de seguridad.

La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 9 de septiembre se registró un hecho de inseguridad en la colonia Urías, en #Mazatlán, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego entre personas que se desplazaban a bordo de motocicletas. En las inmediaciones se encuentra un… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 9, 2026

dmrr/cr