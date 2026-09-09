Monterrey. – Un policía municipal de Zuazua, Nuevo León, fue aprehendido y procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de violación, abuso sexual y abuso de autoridad, en contra de una mujer que permanecía detenida en las celdas de la corporación municipal.

Alejandro “N”, de 43 años, fue detenido el pasado 8 de septiembre por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes cumplimentaron una orden judicial en el Centro de Zuazua.

Los hechos investigados ocurrieron el 5 de septiembre en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, donde la víctima, una mujer adulta cuya identidad se mantiene bajo reserva, se encontraba privada de la libertad.

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Según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los actos de investigación recabados hasta ahora establecen la probable participación del agente en la agresión mientras se desempeñaba como elemento activo de la corporación.

Tras ser localizado, el hombre fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

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La autoridad judicial deberá resolver su situación jurídica conforme avance el procedimiento y con base en los datos de prueba que presente el Ministerio Público.

La Fiscalía estatal informó que mantiene protegida la identidad de la víctima y no dio a conocer detalles adicionales sobre la forma en que ocurrió la presunta agresión.