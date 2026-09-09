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Monterrey, Nuevo León.– Una persona fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey Mariano Escobedo tras ser detectada con 590 cigarrillos, ocho envoltorios y 100 sobres con vapeadores que contenían marihuana, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasajero arribó a Nuevo León en un vuelo procedente de Guadalajara y fue sometido a una revisión después de que un binomio canino de la Policía Federal Ministerial (PFM) detectó posibles narcóticos entre su equipaje.
La inspección se realizó a partir de una denuncia anónima recibida por la autoridad federal. Además de los productos con marihuana, los agentes localizaron dos teléfonos celulares y documentación entre las pertenencias del detenido.
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Tras el aseguramiento, tanto la persona como los objetos encontrados fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.
La autoridad inició una carpeta de investigación por la probable comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de narcótico.
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El Ministerio Público Federal continuará con las diligencias para determinar las circunstancias del traslado de la droga y definir la situación jurídica de la persona detenida dentro del plazo establecido por la ley.
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La FGR no proporcionó la identidad del detenido ni mayores detalles sobre su origen o destino.
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