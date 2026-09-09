Culiacán. - La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava admitió que pese a los esfuerzos y avances en la recuperación de la tranquilidad de Sinaloa, estos no han sido suficientes para que los ciudadanos se sientan seguros, por lo que se siguen atendiendo este tema por los tres órdenes de gobierno.

Al celebrar en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, una jornada de la paz, indicó que así como en este punto se atienden distintas vertientes que significan eventos de violencia y se tiene avances en el restablecimiento de la tranquilidad, en el resto del estado se continúa con esta forma de trabajo.

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En el marco del segundo aniversario del estallamiento de la guerra entre dos grupos delictivos en pugna, la mandataria estatal enfatizó que uno de los objetivos de las autoridades federales, estatales y municipales es la recuperación de las calles y el avance a un restablecimiento total de la paz en todo el estado.

Domínguez Nava externó que se sigue atendiendo el problema de la violencia que continúa pese a los esfuerzos y avances que se tienen, sin minimizar lo que sucede, puesto que se atienden por las diversas instancias de gobierno cada evento que trastoca la tranquilidad.

La gobernadora interina, al referirse a la cadena de eventos de violencia que se escenificaron la tarde y noche del martes pasado en diversos puntos de la capital del estado, comentó que deben ser las autoridades competentes las que den la información.

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