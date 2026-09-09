Autoridades estatales y federales detuvieron a Alexis "N", identificado como operador regional de una agrupación criminal de Uruapan, Michoacán, y relacionado con el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo.

A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que agentes de dicha dependencia, la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en Zapopan, Jalisco.

Además, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado (FGE). "Agradecemos a las autoridades del estado de Jalisco y al Gobernador Pablo Lemus su colaboración y apoyo para concretar esta detención", agregó.

Lee también Grecia Quiroz pide a FGR atraer caso de Carlos Manzo; su asesinato es de competencia federal por participación del crimen, dice

De acuerdo con el funcionario, Alexis "N" asumió funciones dentro de la estructura criminal después de la detención de Jorge Armando "N" "El Licenciado", señalado como uno de los autores intelectuales de este homicidio.

"Con esta acción suman 32 personas detenidas relacionadas con este crimen", puntualizó García Harfuch.

[Publicidad]

Cabe decir que Manzo fue asesinado la noche del pasado 1 de noviembre, después de haber inaugurado el Festival de las Velas. Cuatro días después, su esposa, Grecia Quiroz, asumió dicho cargo.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre del 2025. Foto: Tomada del Facebook Carlos Manzo

Lee también Sheinbaum: corresponde a FGR determinar si atrae caso Carlos Manzo; reconoce comunicación con Grecia Quiroz

Grecia Quiroz pide a FGR atraer caso

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, y su abogado acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con el fin de pedir a la Fiscalía General de la República atraer "a la brevedad" el caso de Carlos Manzo.

[Publicidad]

La funcionaria afirmó que su atracción es debido a que intervino el crimen organizado. "A 10 meses del asesinato de Carlos, creo que es muy importante que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso. No podemos fraccionar el tema: Que una parte la esté investigando el estado de Michoacán y otra parte la FGR", comentó.

Con información de Manuel Espino

Conferencia de prensa y salida de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, y su abogado, de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), localizadas en el cruce de Doctor Lucio y Doctor Velasco, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, el 08 de septiembre de 2026. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc