La jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha la estrategia “Código Uno, Policía en tu Calle”, con la que dos mil 44 patrullas y ocho mil 176 policías recorrieron todas las calles de la Ciudad de México.

Los patrullajes se realizarán todos los días en un horario de 5:00 a 21:00 horas, con el objetivo de que las unidades recorran todos sus cuadrantes cada semana.

Los patrullajes se realizarán todos los días en un horario de 5:00 a 21:00 horas. 09/09/2026. | Foto: Especial.

Al dar el banderazo de salida, desde la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón, la mandataria capitalina explicó que los elementos de seguridad caminarán las calles de la CDMX para estar más cercanos a la población y escuchar sus necesidades.

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La mandataria capitalina explicó que los elementos de seguridad caminarán las calles de la CDMX para estar más cercanos a la población. 09/09/2026. | Foto: Especial.

“Los problemas de una comunidad no se conocen a distancia; hay que caminar sus calles, escuchar a sus habitantes, construir soluciones junto con ustedes: y lo hacemos así, en todas las tareas de transformación de la ciudad”, indicó la mandataria.

Los elementos de seguridad caminarán las calles de la CDMX para estar más cercanos a la población. 09/09/2026. | Foto: Especial.

Explicó que implementará un control tecnológico del patrullaje a través del sistema de geolocalización de las patrullas y radios que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que permitirá “reconstruir con enorme certeza el patrullaje, y verificar tecnológicamente la presencia de los policías en el territorio”.

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El “Código Uno, Policía en tu Calle” desplegó dos mil 44 patrullas y ocho mil 176 policías en todas las calles de la Ciudad de México. 09/09/2026. | Foto: Especial.

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JACL/cr