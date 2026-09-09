Metrópoli | 09-09-26 | 15:35 | Actualizada | 09-09-26 | 16:41 |

La , puso en marcha la estrategia , con la que dos mil 44 patrullas y ocho mil 176 policías recorrieron todas las calles de la Ciudad de México.

Los se realizarán todos los días en un horario de 5:00 a 21:00 horas, con el objetivo de que las unidades recorran todos sus cuadrantes cada semana.

Los patrullajes se realizarán todos los días en un horario de 5:00 a 21:00 horas. 09/09/2026. | Foto: Especial.
Los patrullajes se realizarán todos los días en un horario de 5:00 a 21:00 horas. 09/09/2026. | Foto: Especial.

Al dar el banderazo de salida, desde la colonia Molino de Rosas, , la mandataria capitalina explicó que los elementos de seguridad caminarán las calles de la CDMX para estar más cercanos a la población y escuchar sus necesidades.

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La mandataria capitalina explicó que los elementos de seguridad caminarán las calles de la CDMX para estar más cercanos a la población. 09/09/2026. | Foto: Especial.
La mandataria capitalina explicó que los elementos de seguridad caminarán las calles de la CDMX para estar más cercanos a la población. 09/09/2026. | Foto: Especial.

“Los problemas de una comunidad no se conocen a distancia; hay que caminar sus calles, escuchar a sus habitantes, construir soluciones junto con ustedes: y lo hacemos así, en todas las tareas de transformación de la ciudad”, indicó la mandataria.

Los elementos de seguridad caminarán las calles de la CDMX para estar más cercanos a la población. 09/09/2026. | Foto: Especial.
Los elementos de seguridad caminarán las calles de la CDMX para estar más cercanos a la población. 09/09/2026. | Foto: Especial.

Explicó que implementará un control tecnológico del patrullaje a través del sistema de geolocalización de las patrullas y radios que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que permitirá “reconstruir con enorme certeza el patrullaje, y verificar tecnológicamente la presencia de los policías en el territorio”.

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El “Código Uno, Policía en tu Calle” desplegó dos mil 44 patrullas y ocho mil 176 policías en todas las calles de la Ciudad de México. 09/09/2026. | Foto: Especial.
El “Código Uno, Policía en tu Calle” desplegó dos mil 44 patrullas y ocho mil 176 policías en todas las calles de la Ciudad de México. 09/09/2026. | Foto: Especial.

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JACL/cr

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