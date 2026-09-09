Metrópoli | 09-09-26 | 16:13 |

La (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 9 de septiembre en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

El pronóstico de de 15 a 29 milímetros, así como , se mantendrá entre las 14:35 y las 22:00 horas de hoy.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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JACL/cr

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