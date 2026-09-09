Senadores de oposición denunciaron que en el arranque del proceso electoral 2026-2027 no hay “piso parejo”, ya que Morena y el gobierno están en plena campaña desde hace varios meses.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, denunció que además de los actos anticipados de campaña de Morena, es claro que los árbitros electorales son parciales en favor del partido en el poder.

“Por supuesto que no hay piso parejo, pero aún con el piso disparejo vamos a tener un buen resultado y vamos a representar a millones de personas que quieren un cambio en nuestro país.

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"Los árbitros, claramente están del lado de Morena, pero con lo que ellos no cuentan es que cuando la victoria de la oposición es contundente, aunque el árbitro quiera, no les va a poder ayudar. Entonces sabemos que no hay piso parejo, sabemos que el árbitro está de su lado, pero también estamos convencidos de que millones de personas quieren un cambio, nosotros vamos a abanderar ese cambio y estamos seguros de que vamos a tener buenos resultados.

Dijo que el PAN va a dar la batalla con todo por México en este proceso electoral porque “estamos convencidos de que cada vez es más la gente que se da cuenta de que Morena gobierna muy mal, que pactaron con el crimen organizado, que están del lado de los malos, que endeudan al país de manera brutalmente irresponsable y que por lo tanto quieren un cambio, y nosotros estamos listos para dar la batalla por esos ciudadanos”, expresó.

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Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República, en una fotografía de archivo. Foto: Especial

El coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, recriminó que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya sido hasta ahora un mudo testigo del derroche de recursos de dudosa procedencia, huachicol y crimen organizado, con espectaculares, bardas, mítines y el desvío de recursos públicos de gobiernos estatales y municipales.

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Dijo que bajo la simulación de la figura de “comités en defensa de la transformación y la soberanía”, Morena llevó a cabo más de 75 días de campañas anticipadas, por lo que advirtió que la contienda arranca con un piso totalmente disparejo.

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En el mismo sentido, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que Morena ha violado flagrantemente la ley electoral, mientras que el INE ha sido omiso y está faltando a su obligación.

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bmc