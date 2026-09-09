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Esta tarde, un juez vinculó a proceso a Diego y Gerardo, acusados de asesinar a Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo; Ana Paula, su esposa que estaba embarazada, a su hija de tres años y a Aleyda, la empleada doméstica, por los homicidios.
De acuerdo con la información del juez, a ambos se les dictó la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con premeditación ventaja y alevosía contra Jonathan.
Además, se les vinculó a proceso por el homicidio calificado contra Ana Paula, Aleya, y Sofía, menor de tres años hija de Jonathan.
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A ambos, también se les adicionó otro delito: la interrupción materno infantil violento pues Ana Paula estaba embarazada de cuatro meses al momento de ser asesinada.
En el caso de Diego, identificado como socio de Jonathan, se le vinculó a proceso por el delito de crueldad contra seres sintientes porque la mascota de la familia también fue asesinadas.
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JACL/cr
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