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El presupuesto para la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) aumentaría su presupuesto en 2027, según se plantea en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
La dependencia, liderada por Rosaura Ruiz, recibiría 4 mil 856 millones de pesos más, dando un total de 42 mil 217 millones 720 mil 225 pesos.
Con respecto a las Becas de posgrado y apoyos a la calidad se contempla un ligero aumento para el próximo año, pues pasaría de 14 mil 879 millones a 15 mil 432 millones de pesos. Sin embargo, esta cifra no considera la inflación anual que hasta agosto iba en 3.26%.
El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) tiene un aumento de casi dos mil millones de pesos, pues se propone que pase de 9 mil 170 millones, que recibió en 2026, a 11 mil 153 en 2027.
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