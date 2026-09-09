El vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, confrontó posturas con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, acerca del Paquete Económico 2027 entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mientras que el legislador panista alertó del riesgo de “terrorismo fiscal”, el diputado morenista defendió el paquete, argumentando “justicia distributiva” y “orden financiero”.

En entrevista con medios de comunicación, Téllez Hernández calificó este proyecto presupuestal como "inercial" y acusó que las metas planteadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contrastan drásticamente con la realidad del país.

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Advirtió que la rigidez presupuestaria causará que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actúe con mano de hierro sobre el sector productivo formal, y adelantó que su bancada dirá "no" ante cualquier intento oculto de perjudicar el bolsillo ciudadano.

"El SAT se ha convertido en una institución prácticamente de persecución a la base gravable... Esperamos que no haya una sorpresa sobre más imposición a los contribuyentes en nuestro país. Si este presupuesto trae nuevos impuestos o crecen impuestos, nosotros vamos a decir un rotundo no".

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Cuestionó que una vez más se recurre al endeudamiento y afirmó que no descarta que, con el fin de inclinar la balanza, se creen más impuestos o se aumenten los existentes antes de aprobar dicho paquete.

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“A lo que le apuesta a este gobierno siempre es adeudarnos y al terrorismo fiscal”.

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El vicecoordinador económico del PAN en la Cámara Baja, Héctor Saúl Téllez, dijo que habrá incremento de tarifas para pasajeros. Foto: Especial

"Paquete económico está equilibrado": Moreal

Monreal Ávila, rechazó las afirmaciones de la oposición. Sostuvo que el proyecto enviado por la mandataria federal es equilibrado y tiene como objetivo prioritario el financiamiento de rubros como la salud, el campo y la educación.

Aclaró que la mayor proyección de ingresos en IVA, ISR e IEPS no proviene de exprimir a los contribuyentes, más bien de una cruzada contra el fraude fiscal.

"No hay nuevos impuestos, no se aumentan los que ya están y solo se combate a fondo la evasión fiscal y la elusión... Aquellos que eluden y evaden el fisco ahora paguen. Que es un sector muy importante de más de 1 billón de pesos que a través de factureras, a través de empresas fantasmas y a través de prácticas que deben de repudiarse evaden con sus obligaciones", comentó.

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Con referencia a las preocupaciones de la oposición acerca de la macroeconomía y la deuda —que se proyecta en un 55% del Producto Interno Bruto (PIB)—, el líder morenista minimizó las alarmas asegurando la sostenibilidad del país.

"La deuda llega al 55% del PIB. Es manejable, no es un porcentaje que les preocupe... El déficit o la deuda es manejable. Hay proyecciones financieras y económicas que permiten decir que es moderado", concluyó.

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Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, dijo que no se apresurarán. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

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