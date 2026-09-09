En el marco de la presentación del Paquete Económico 2027 ante el Congreso, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, aseguró que se buscan “finanzas públicas responsables” para el bienestar.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 8 de septiembre en Palacio Nacional, Amador Zamora destacó que se presentó también un paquete de iniciativas de leyes y de modificaciones relativas a la Ley de Ingresos y Egresos, Ley del ISR, Ley de Derechos y Ley de Aduanas.

“El crecimiento de largo plazo va a estar muy ligado a la digitalización, a la formalización de la economía y de los sectores económicos. Y para eso, se envía también un paquete que incluye la Ley de Economía Digital; todas estas conforman una nueva forma para impulsar el desarrollo económico del país, que hemos tenido muy buenos indicadores de manera reciente”, expuso.

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“¿Qué es lo que buscamos con el Paquete Económico para el siguiente año? Primero, tener finanzas públicas sanas, sostenibles en el largo plazo que permitan sostener los avances sociales. Es la parte más importante de la agenda económica de los gobiernos de la cuarta transformación”, dijo al señalar que ha habido una reducción de más de 13.5 millones de personas que han dejado la pobreza.

Agregó el titular de la SHCP que los indicadores de pobreza laboral se encuentran en mínimos.

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Hacienda anuncia 5 pilares del Paquete Económico 2027

Édgar Amador mencionó 5 pilares en este paquete que protege el bienestar de las familias mexicanas, impulsa el desarrollo y mantiene una trayectoria de Finanzas públicas sanas.

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Crecimiento: Meta de más de 2% que fortalece la generaciones empleo y el bienestar de las familias. Prioridades protegidas: Programas de Bienestar, Proyectos prioritarios, inversión pública, garantizar participaciones a entidades federativas y pago de la deuda. Fortalecimiento de Ingresos: Medidas para combatir las factureras y evasión fiscal Gasto más eficiente: Se avanza en la austeridad republicana. Disciplina fiscal: Reducción paulatina y responsable del déficit del 4.1% al 3.9%.

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Respecto a “los grandes números” de este Paquete Económico, el secretario de Hacienda mencionó que hay un crecimiento importante de los ingresos presupuestarios de 3.9% en términos reales respecto del anterior, con los ingresos tributarios creciendo 5.9%. Indicó que hay un crecimiento en términos reales muy importante de los ingresos tributarios, un crecimiento también de los ingresos no tributarios, incluyendo los ingresos petroleros.

“Los dos grandes pilares de la recaudación fiscal, los tributarios y los no tributarios, tienen un dinamismo muy importante. Un aumento en el gasto neto total de 0.7% con un aumento en el gasto programable de 1%, y en el no programable que incluye, por ejemplo ,entre otras cosas, el servicio el servicio financiero del país que tiene una manejo muy eficiente y contenido de 0.2%”, explicó.

“Se destinan más de un billón de pesos en Programas del Bienestar, esto es un monto histórico”, dijo el titular de la SHCP.

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“Todo esto se va a reflejar en un balance primario, y esto es muy importante, de 0.5% del Producto Interno Bruto, superior al que ya estamos logrando para el cierre del 2026 de 0.1, lo cual va a producirse en una reducción paulatina pero muy importante del déficit público a 3.9%, lo cual va a producir una trayectoria de la deuda estable hasta el año 2030”, dijo.

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Sheinbaum va por Ley de Economía Digital

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se enviaron leyes y cambios que tienen que ver con apoyo a las micro y pequeñas empresas, “sobre todo facilitación de trámites”.

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Agregó que viene también una Ley de Economía Digital: “Queremos seguir disminuyendo el efectivo y que se pague cada vez más por vías electrónicas, de forma sencilla; lo cual también disminuye comisiones que se pagan a los bancos”.

“Nos ayuda también para el tema de seguridad y también le facilita la vida a las personas para no tener que traer efectivo y poder pagar desde el celular o a través de otros mecanismos de manera directa. Eso es la Ley de Economía Digital que vamos a presentar en otra ocasión aquí en la mañanera y que también ayuda, como se ha demostrado en otros países, a la formalización de la economía a través de una mayor digitalización”, comentó.

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