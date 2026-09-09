[Publicidad]
Culiacán. - En la colonia ampliación Juárez, de Escuinapa, personas armadas privaron de la vida de varios disparos a una mujer de nombre Gabriela “N”, de 42 años, la cual fue perseguida por varios metros antes de llegar a su hogar. Le colocaron una cartulina con un mensaje.
Con este nuevo hecho, suman tres el número de féminas que han sido asesinadas en forma violenta en este municipio, en el transcurso de este mes, en caso anterior, correspondió al feminicidio de Carolina “N” de 39 años de edad, Jefa del departamento de Bienes del ayuntamiento.
Sobre el nuevo ataque armado a la mujer, los vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de armas de fuego y vieron correr a la señora Gabriela “N” para refugiarse en su casa, pero antes de llegar recibió varios impactos en su cuerpo.
Lee también Vinculan de nuevo a proceso al desaforado alcalde de Ahome; investigan contrato irregular para recuperar Predial
Las autoridades de seguridad no dieron a conocer sobre las actividades laborales que desempeñaba la víctima, a la cual, presuntamente le colocaron una cartulina con un texto de intimidación de un grupo delictivo.
El pasado día 3 de septiembre, Carolina “N”, de 39 años, empleada del Ayuntamiento de Escuinapa fue atacada a balazos al salir de su domicilio por la calle Miguel Hidalgo, en la cabecera municipal de Escuinapa. Junto a su cuerpo le colocaron una cartulina con un mensaje intimidatorio.
[Publicidad]
Dos días antes de este ataque, las autoridades de seguridad pública municipal fueron notificadas del hallazgo del cuerpo de una mujer con impactos de bala en el interior de una especie de terreno baldío, en las afueras de la cabecera municipal.
Detienen a una mujer con fusil automático en Concordia, Sinaloa; rescatan a joven reportado como desaparecido desde julio
[Publicidad]
Más información
Techbit
Apple Event 2026: sigue los anuncios minuto a minuto
Descubre y Compra
Amazon México rebaja Samsung Galaxy S26 Ultra Negro con hasta 43% de descuento; ahorra más de 16 mil pesos
Mundo
Estados Unidos registra su verano más caluroso en más de 130 años; altas temperaturas también superaron récords en España
Metrópoli
Estas son las marchas y concentraciones previstas para este 9 de septiembre; prevén afectaciones viales
Deportes
Nuevas reglas de la NFL: Estos golpes provocarán suspensiones automáticas
Al día
¡Milagro! Niños que sobrevivieron a la tragedia del puente de la Concordia siguen en rehabilitación
Al día
Marchas y concentraciones hoy en CDMX: Calles afectadas este miércoles 9 de septiembre
Fútbol
Barcelona, Liverpool y PSG debutan en la Champions League ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?