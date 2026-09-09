Culiacán. - En la colonia ampliación Juárez, de Escuinapa, personas armadas privaron de la vida de varios disparos a una mujer de nombre Gabriela “N”, de 42 años, la cual fue perseguida por varios metros antes de llegar a su hogar. Le colocaron una cartulina con un mensaje.

Con este nuevo hecho, suman tres el número de féminas que han sido asesinadas en forma violenta en este municipio, en el transcurso de este mes, en caso anterior, correspondió al feminicidio de Carolina “N” de 39 años de edad, Jefa del departamento de Bienes del ayuntamiento.

Sobre el nuevo ataque armado a la mujer, los vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de armas de fuego y vieron correr a la señora Gabriela “N” para refugiarse en su casa, pero antes de llegar recibió varios impactos en su cuerpo.

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Las autoridades de seguridad no dieron a conocer sobre las actividades laborales que desempeñaba la víctima, a la cual, presuntamente le colocaron una cartulina con un texto de intimidación de un grupo delictivo.

El pasado día 3 de septiembre, Carolina “N”, de 39 años, empleada del Ayuntamiento de Escuinapa fue atacada a balazos al salir de su domicilio por la calle Miguel Hidalgo, en la cabecera municipal de Escuinapa. Junto a su cuerpo le colocaron una cartulina con un mensaje intimidatorio.

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Dos días antes de este ataque, las autoridades de seguridad pública municipal fueron notificadas del hallazgo del cuerpo de una mujer con impactos de bala en el interior de una especie de terreno baldío, en las afueras de la cabecera municipal.