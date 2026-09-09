[Publicidad]
Los astronautas de la NASA Reid Wiseman y Victor Glover, dos de los cuatro tripulantes de la misión Artemis II que viajaron en abril a la órbita lunar, se retirarán de los vuelos espaciales, anunció la agencia espacial estadounidense.
Wiseman, de 50 años de edad y comandante de la misión, y Glover, de 49 y piloto de la cápsula Orión, ejercerán como astronautas eméritos desde este mes en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, anunció la agencia en un comunicado.
Este estatus es conferido a astronautas que desean seguir contribuyendo a las misiones de la NASA, pero sin volver al espacio. Entre sus funciones principales se hallarán la capacitación del personal para futuros lanzamientos, especialmente aquellos hacia la Luna.
Lee también EU dice que desbarató un ciberataque chino; hackers penetraron la NASA, la Fed, el Senado y el Departamento de Justicia
"La NASA me dio una enorme responsabilidad, me apoyó durante dos misiones espaciales y mi etapa como astronauta jefe, y siempre estuvo ahí para mi familia cuando más la necesitábamos. Me entusiasma poder seguir contribuyendo a futuras misiones y programas a través del programa de astronautas eméritos", dijo Wiseman.
Wiseman fue reclutado como astronauta en 2009 tras más de 20 años de experiencia en la Marina y realizó su primer viaje al espacio en 2014, cuando permaneció 165 días a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). El de Artemis II fue su segundo viaje espacial.
[Publicidad]
Desde su nuevo rol compartirá su experiencia de cara a la misión Artemis III, que probará en 2027 las capacidades de encuentro y acoplamiento de la nave Orión en la órbita terrestre.
Lee también NASA muestra imágenes del cráter causado por cohete de SpaceX; estuvo más de un año varado
"Inspirando el próximo gran salto"
Durante su estancia en el espacio no solo se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar desde 1972, sino que establecieron un nuevo récord al viajar más lejos de la Tierra
[Publicidad]
La misión Artemis II también fue la segunda experiencia en el espacio de Glover, quien se convirtió en el primer afroamericano en viajar a la órbita de la Luna, tras ser designado astronauta en 2013.
"Me entusiasma seguir apoyando a mis compañeros y animándolos en su camino hacia la Luna. Juntos, seguiremos superando límites e inspirando el próximo gran salto", dijo sobre su nueva posición, desde la que apoyará las iniciativas aeroespaciales, de liderazgo y de servicio público durante su transición dentro y fuera de la NASA.
Los otros dos integrantes de Artemis II fueron la astronauta de la NASA Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen.
[Publicidad]
Lee también El plan ambicioso de la NASA para Artemis III; 3 cohetes, 2 acoplamientos en órbita y una operación sin precedentes
Los cuatro despegaron a bordo de la cápsula Orión el pasado 1 de abril desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y regresaron a la Tierra el 10 de abril.
Durante su estancia en el espacio no solo se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar desde 1972, sino que establecieron un nuevo récord al viajar más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación, al tiempo que probaron tecnologías clave para futuros desembarcos.
[Publicidad]
am/mcc
[Publicidad]
Más información
Estados
Integrantes de la familia LeBarón bloquean carreteras y unidades de la CFE en Chihuahua; denuncian cortes de agua en pozos agrícolas
Economía
Proponen aumentos en servicios migratorios y consulares para 2027; buscan homologar precios de visas para ingresar a México
Tendencias
Nintendo Direct de septiembre 2026: todos los anuncios y estrenos relevantes para la Switch 2
Mundo
Hermanos Tate seguirán en prisión por casos de violación; jueza rechaza libertad bajo fianza
Noticias
Trump regaló 45 mil dólares a Natalie Harp: esto revelan los documentos sobre su asesora favorita
Noticias
Recuperan a 79 niños desaparecidos en Ohio: tienen entre 6 y 17 años; esto se sabe
Noticias
¿Cárteles mexicanos cambian de estrategia ante presión de EU? Guerra de Los Chapitos y La Mayiza modifican el mapa criminal
Showbiz
“Fue desastroso”: Lupita Jones critica reinado de Fátima Bosch y defiende a la nueva Miss Universo México