Chihuahua.- En las últimas horas se ha desatado un conflicto en el municipio de Galeana, Chihuahua, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicara cortes de energía en al menos ocho pozos agrícolas.

Según se ha dicho, son entre cinco pozos a ocho pozos agrícolas de la colonia LeBarón a los cuales les fueron cortados el suministro de energía por aparentes adeudos, por lo cual llegó personal de la CFE y de la Guardia Nacional para realizar la acción.

La acción no sólo se habría llevado a cabo en Galeana, sino también en municipios como Ascensión, Janos y Casas Grandes, donde también se llevó a cabo el corte de energía en pozos.

A raíz de la molestia a los cortes ejecutados por la CFE, los integrantes de la familia LeBarón bloquearon las unidades de la dependencia federal y Guardia Nacional, además esta mañana se menciona el bloqueo de la carretera Sueco–Janos.

Lee también Cae el "Pepa" en Chihuahua, ligado al Nuevo Cartel de Juárez; es acusado de tráfico de personas y drogas

De momento se ha dado a conocer que el corte de energía en los pozos, se da mientras ya se llevaban a cabo mesas de diálogo para resolver los adeudos, mientras que los representantes de la CFE les dieron a conocer a los quejosos, que la restitución de la energía eléctrica se daría hasta que los usuarios involucrados acudan formalmente a suscribir los convenios de pago pertinentes.

[Publicidad]

Adrian LeBarón se manifestó en su cuenta de X y afirmó que si no se restablece el servicio de energía, no se puede sobrevivir en la zona.

“El campo es vida, es trabajo, nos permite subsistir, generar empleos y si nos quitan la luz para el agua, para los pozos, cómo piensan que vamos a sobrevivir. Somos gente trabajadora, que de sol a sol y más allá, busca el pan, pero se necesita que los pozos tengan luz”, expresó el integrante de la familia LeBarón en sus redes sociales.

Hasta el cierre de esta nota la inconformidad, así como los bloqueos y el corte de suministro continuaba en la zona, sin que se llegue a acuerdos favorables para ambas partes.

[Publicidad]