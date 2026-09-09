La venta de camiones pesados en el mercado mexicano muestra signos de recuperación en agosto, ya que el programa de renovación de flotas implementado junto con el gobierno federal comienza a dar resultados, de acuerdo con la industria.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que en el octavo mes del año se comercializaron 3 mil 194 vehículos pesados al menudeo, es decir de las agencias a los consumidores finales, un 4.8% menos que en agosto de 2025.

Aunque esta cifra es 3.5% superior a agosto de 2019 antes de la pandemia de Covid-19.

En el acumulado enero a agosto, se han comercializado 22 mil 309 vehículos pesados, un 18.2% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

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Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, destacó que la recuperación de las ventas de camiones pesados ha sido gradual, pues en el primer bimestre del año, las ventas cayeron 40%, pero en el periodo de enero a agosto, la contracción es de 18%, por lo que la reducción en ventas se va diluyendo por segmentos en resultados positivos.

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“Esperamos que en el último cuatrimestre del año se mantenga esta tendencia en cuanto a disminución de los números negativos.

“Primero, está empezando a incidir el programa de estímulo fiscal para la adquisición de vehículos de carga y pasaje al amparo del Plan México y la persistencia de falta de acuerdo en la relación comercial con Estados Unidos donde todo indica que esto no será posible y tendremos que entrar a una dinámica de negociación anual, sin conocer los términos generales de disminución arancelaria en acero, aluminio y vehículos y la revisión del T-MEC, por lo que ante la imposibilidad de seguir postergando la renovación vehicular empezamos a ver de forma incipiente decisiones de empresas transportistas para retomar la revisión de flota al cierre del año”, explicó Rosales.

No obstante, la AMDA aún espera que la venta de camiones pesados cierre el año con saldo negativo en comparación con 2025.

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Producción de camiones pesados. Foto: archivo/ EL UNIVERSAL

Producción de camiones pesados

En cuanto a producción de camiones pesados, se fabricaron 6 mil 389 unidades en agosto, casi el doble que en agosto del año pasado, con un crecimiento de 100%, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact).

Y en acumulado del año, se ha logrado revertir la tendencia de caída en producción de camiones pesados con un incremento de 2.6%, al fabricarse 101 mil 940 unidades.

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Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de Anpact, comentó que el incremento en la producción refleja la demanda por camiones pesados fabricados en México en países como Colombia y Canadá.

En cuanto a exportación, se enviaron 14 mil 310 unidades al extranjero en agosto, un incremento de 116%, y en el acumulado del año se han exportado 85 mil 682 unidades para un crecimiento de 3.7%.

Las exportaciones de camiones hacia Estados Unidos cayeron 24% de enero a agosto.

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Sin embargo, solo en agosto, la exportación de camiones hacia la Unión Americana creció 11% con el envío de 9 mil 374 unidades.

Arzate atribuyó este buen desempeño a que en el país vecino se reconoce la calidad de la manufactura y tecnología de los camiones pesados fabricados en México.

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Asimismo, agregó que el incremento en la producción ha repercutido en una recuperación de la generación de empleos en el sector, aunque sin detallar números, ya que los camiones fabricados en México cumplen con las reglas de origen del T-MEC y se ha desarrollado una amplia base de proveeduría en el país y en Estados Unidos.

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