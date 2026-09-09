¿Quién puede ganarle a Juan Gabriel? Por ahora, sólo el propio Divo de Juárez. En menos de dos semanas en cartelera, la proyección de su primer concierto en Bellas Artes, grabado en 1990, acumula unos 270 mil espectadores.

La cifra supera por alrededor de 20 mil asistentes a “Mis 40 en Bellas Artes”, otro de sus recitales llevado a la pantalla grande el año pasado. Y la cuenta todavía puede crecer porque hay complejos, como Encuentro Oceanía, que mantienen hasta cuatro funciones diarias, mientras otros conservan dos o al menos una.

El concierto llegó a cines por el décimo aniversario luctuoso del cantante que demuestra que, en música y hasta cine, está más vivo que nunca.

Humberto Zurita presume un expediente sin "mal de amores"

Sí, Humberto Zurita forma parte de la serie “Mal de amores”, pero asegura que el título de la historia de Ángeles Mastretta está muy lejos de describir su vida sentimental. “A mí nunca me ha enfermado el amor. Nunca”, nos contó, antes de presumir que en ese terreno siempre le ha ido “muy bien”.

El actor reconoció entre risas que su éxito en el amor no es cosa de suerte, parte de su “receta” está en ver a las personas tal como son y siempre desde la libertad: cuando comienzan las exigencias o alguien deja de lado cosas propias por su pareja, considera, “eso no está tan padre”. Habrá que tomar nota.

María, la robot de “Metrópolis”, sí llegó a 2026... y aterrizó en Jalisco

Una pequeña empresa de Jalisco fabrica por encargo figuras inspiradas en María, la célebre robot de “Metrópolis”, el clásico de Fritz Lang estrenado en 1927. La coincidencia es casi perfecta: la película imaginaba precisamente el año 2026 como ese futuro dominado por máquinas que entonces parecía lejano.

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Quienes realizan las piezas aseguran que comenzaron a hacerlas sin saber que Metrópolis volvería este mes a las pantallas mexicanas. La cinta inaugurará el 25 Festival de Cine Alemán el 24 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con musicalización en vivo de 2Contrabajos y Denise Gutiérrez, justo a 100 años de su rodaje. El festival les cayó de perlas; ahora sólo falta que a los artesanos no les caiga encima la fecha de entrega.

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