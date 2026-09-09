La cantante Dua Lipa compartió imágenes de una escapada a la playa reciente y sus uñas no dejaron de llamar la atención. Después de haber llevado un diseño con lunares grandes en color oscuro, maravilló a sus seguidores con una propuesta mucho más colorida.

Se trata de una versión multicolor de la clásica manicura francesa, la cual se reinventa temporada tras temporada: en combinaciones de tonos pastel, de estilo invertida con el color en la base de la uña y hasta con una dosis de animal print, por mencionar unas pocas ideas.

En este verano, la apuesta por mezclar varios colores en un diseño de uñas ha estado muy fuerte. Y no solo tonos pastel o vibrantes, como suele suceder en la época estival, sino que se suman tonalidades ‘otoñales’, como café, olivo y hasta azul marino.

Foto: Instagram @dualipa

La manicura francesa de Dua Lipa ideal para el otoño 2026

Estamos a pocos días de vivir el otoño y Dua Lipa trae una idea de manicura que nos mantiene con la vibra alegre del colorido veraniego, pero con algunos acentos de tonos menos brillantes que tomarán fuerza la próxima temporada.

Foto: Instagram @dualipa

La cantante luce sus uñas como siempre: de largo medio y con forma almendrada, una de las mejores para llevar french nails. Cada uña tiene un dúo de colores diferente, por ejemplo, rosa claro con borde amarillo; naranja con punta rojiza.

En esta propuesta de su manicurista, los acentos otoñales que mencionamos pueden estar representados por el verde olivo en su pulgar, que queda muy lindo con un tono azul claro, y por el borgoña, también combinado con un bonito azul.

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Foto: Instagram @dualipa

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Uñas para un estilo creativo

Si bien no hay límites al vestir para lucir una manicura como la de la cantante, sí es inspirador ver los looks creativos de Dua Lipa en estas imágenes, los cuales confirman que el diseño de uñas multicolor es versátil y se ve bien tanto con prendas en colores neutros como con piezas estampadas y en tonos neón.

¿Más es más? En algunasn de las fotografías, la artista británica luce un vestido amarillo satinado con encaje rosa, además, el amarillo se intensifica en un top de malla con diseño de estrella. La cantante también sumó a sus looks de playa estampado animal, con adornos metálicos.

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Foto: Instagram @dualipa

Más diseños de manicura francesa para el otoño 2026

Tomando como referencia la mezcla de color de la más reciente manicura de Dua Lipa, en De Última reunimos algunas ideas para inspirarte este mes.

Dos colores

Puedes elegir únicamente dos colores oscuros para tu diseño de manicura francesa: uno para la base y otro para la punta. En esta propuesta, la combinación es con los colores azul y rojo.

Foto: Instagram @ashernails.studio

Verde olivo + metálico

El verde olivo es un tono favorito para el otoño y si se une al plateado luce muy elegante y, a la vez, disruptivo. Ambos se mezclan en este diseño de uñas que coquetea con el estilo de la manicura francesa invertida.

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Foto: Instagram @nails_and_styles_

Formas orgánicas

En las french nails ya no hay reglas. ¿Y si variamos la forma de la punta? Puedes hacerlo, tal como ves en esta propuesta con trazos ondulados en varios colores, entre ellos azules, rojos y verdes.

Foto: Instagram @nailartbysig

Uñas ojo de gato

Mantén el espíritu del diseño de uñas de Dua Lipa, mezclando varios colores, pero utiliza esmaltes con efecto 'cat eye'. Este acabado brillante llegó para quedarse y luce increíble.

Foto: Instagram @alexiamorenonailartist

Micro french nails

No podíamos dejar de incluir una propuesta para quienes aman llevar sus uñas cortas. Unas 'micro french' con tonos otoñales harán que sus manos brillen este mes.

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Foto: Instagram @overglowedit

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