Un cambio de color puede sentirse increíble hasta que, pocas semanas después, la raíz comienza a pedir atención. Aunque mantener un cabello teñido implica ciertos cuidados, elegir el tinte correcto puede marcar la diferencia entre disfrutar el look más tiempo o vivir pendiente del próximo retoque.

Por eso, apostar por un color que conserve su intensidad con el paso de las semanas suele ser un alivio dentro de tu rutina, y hasta para tu billetera.

¿Qué colores de tinte necesitan menos retoques?

De acuerdo con la marca Arctic Fox, algunos colores de tintes tienen la ventaja de ganar nuevos matices a medida que se van desvaneciendo, lo que crea una apariencia atractiva en el cabello, por ejemplo:

1. Chocolate

Un clásico que también juega a favor cuando buscas practicidad. Su riqueza de matices cálidos aporta profundidad y luminosidad sin alejarse de las bases cafés.

Además, los expertos de L’Oréal Paris destacan que los tonos chocolate suelen perder intensidad de manera gradual y natural, lo que te permite dejar pasar más tiempo entre sesiones de coloración.

Tinte chocolate. Foto: Imagen creada con IA

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2. Castaño profundo

Elegante y fácil de llevar, este tono añade intensidad a las melenas y les otorga un look natural.

Como referencia sobre su duración, Garnier señala que el castaño profundo puede conservar sus pigmentos hasta por 10 semanas.

Tinte castaño profundo. Foto: Instagram @cunquerito / @paula.caicedov

3. Rubio oscuro

No todos los rubios tienen que llevarse a la coloración extrema. Este tono conserva la profundidad natural del pelo y puede integrarse mejor en cabellos medios y claros.

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Garnier sitúa al rubio oscuro dentro de la transición entre los castaños y los rubios clásicos, convirtiéndolo en un punto medio para quienes buscan iluminar su melena sin tantos químicos.

Tinte rubio oscuro. Foto: Instagram @gerardoclaudiostudio

4. Caramelo

Aporta destellos cálidos y luminosidad, y sin obligarte a un cambio radical.

Siguiendo con la información de Garnier, al llevarlo en técnicas como el balayage su color se concentra de medios a puntas y la raíz queda intacta. Ello crea una transición suave, que ocasiona que el crecimiento pase desapercibido.

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Tinte caramelo. Foto: Instagram @bibihairdresser

5. Bronde

Si elegir entre rubio y castaño parece imposible, este tono reúne lo mejor de ambos. Su mezcla crea diversos reflejos, los cuales aportan luz en bases naturalmente oscuras.

L’Oréal Paris lo sugiere como alternativa de bajo mantenimiento, ideal para conseguir un cambio visible y olvidarte de los retoques constantes.

Tinte Bronde. Foto: Instagram @solemaffioli.estudio

¿Cómo hacer que el tinte de cabello dure más tiempo?

El secreto para que el color recién estrenado conserve su intensidad en el cabello, está en lo que haces en casa.

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Siguiendo con la información de Arctic Fox, cambios sencillos en tu rutina diaria pueden ayudarte a frenar la pérdida de pigmento y mantener el tono vibrante:

Evita lavar tu cabello más veces de las necesarias, ya que cada contacto con el agua y shampoo contribuye gradualmente a la pérdida de color

Cambia las duchas demasiado calientes por agua fresca o templada

Utiliza shampoo y acondicionador formulados para proteger el color

formulados para proteger el color Si pasarás varias horas bajo los rayos solares, procura cubrir tu pelo o utilizar la protección capilar adecuada

Antes y después de nadar, protege tu cabello del contacto prolongado con el cloro, otro de los factores que puede alterar el tono

El cloro de las albercas también puede desgastar el pigmento de tu tinte de cabello. Foto: Freepik

Un nuevo tinte puede transformar por completo tu look, pero el resultado va más allá del color seleccionado. Darle al cabello los cuidados necesarios hace que debas ir menos al salón de belleza.

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