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Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que recibió este miércoles en las instalaciones del Alto Tribunal al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario de Marina.
En redes sociales, la ministra destacó que sostuvo con el titular de la Secretaría de Marina (Semar) “una conversación cordial y muy valiosa”.
“La impartición de justicia y la defensa de la soberanía nacional parten de responsabilidades distintas, pero coinciden en algo esencial, el compromiso de servir a México con lealtad, apego a nuestra Constitución y sentido de Estado”, expresó Esquivel Mossa.
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Según señaló, entre los murales del Máximo Tribunal tuvo oportunidad de compartir con el almirante Morales Ángeles algunas de las historias que resguardan estos muros, “donde el arte acompaña la memoria y visión de la justicia de nuestro país”.
La Suprema Corte alberga cerca de mil 500 metros cuadrados de arte mural. Dentro del acervo pictórico, arquitectónico e histórico hay distintos artistas que han plasmado sus perspectivas de la problemática social mexicana, desde la época prehispánica hasta la actualidad.
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em/apr
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