De última | 08-09-26 | 12:04 | Berenice Gil | Actualizada | 08-09-26 | 12:12 |

Las tendencias de que realmente importan son aquellas que puedes llevar más allá de una foto bonita, en la oficina o en una salida improvisada.

Esta temporada, el foco se pone sobre prendas que pueden mezclarse con lo que ya tienes o que añaden un giro especial hasta en el look más sencillo

Y es que, durante la época, se marca una transición importante de moda: los básicos se fusionan con materiales de mayor peso y las tonalidades adquieren una profundidad distinta.

¿Cuáles son las tendencias de ropa para otoño 2026?

El guarda más de una sorpresa y algunas probablemente ya están en tu armario. Así que ve tomando nota para que selecciones las que vayan contigo:

Chamarras con textura

La gamuza ofrece un acabado cálido, y vuelve a tomar protagonismo en chaquetas, pantalones, bolsos y complementos.

H&M destaca esta textura dentro de sus propuestas para 2026, especialmente en tonalidades camel.

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Prendas en tonos chocolate

Intenso, elegante y fácil de incorporar, este color se abre paso como alternativa a los tonos beige, negro y blanco.

De acuerdo con H&M y Zara, los marrones profundos forman parte de la paleta tradicional de la temporada y funcionan tanto en prendas protagonistas como en pequeños detalles del outfit.

Úsalo en chamarras, accesorios y zapatos.

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Chamarra de gamuza / Chamarra chocolate. Foto: Zara
Chamarra de gamuza / Chamarra chocolate. Foto: Zara

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Chaquetas estilo Napoleón

La inspiración militar vuelve en esta temporada, sobre todo en chamarras con siluetas estructuradas, botones decorativos y acabados que hacen imposible ignorarla.

Para llevarla diario, combínala con unos jeans y una camiseta básica para darle al atuendo un equilibrio y no robar protagonismo a la prenda.

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Chaqueta estilo Napoleón. Foto: Zara
Chaqueta estilo Napoleón. Foto: Zara

Suéteres de rayas

Las rayas regresan en suéteres de punto. Este otoño, tonos como el café, borgoña o crema permiten integrarlas fácilmente a los días lluviosos hasta en los más frescos.

Suéter a rayas y en punto. Foto: Zara
Suéter a rayas y en punto. Foto: Zara

Pantalones y jeans ballon

Para otoño, los pantalones balloon —también llamados barrel— se consolidan como una de las siluetas más interesantes frente al dominio de los baggy y wideleg.

Su clave es que mantienen el volumen, pero de una forma más estructurada y arquitectónica.

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Pantalones y jeans ballon. Foto: Zara
Pantalones y jeans ballon. Foto: Zara

Cárdigan con rombos

El estilo universitario se reinventa lejos de los uniformes tradicionales.

Firmas como Zara, H&M y Mango recuperan elementos de la estética preppy, principalmente los rombos, para añadir un toque dinámico a los looks.

Cárdigan con rombos. Foto: Zara
Cárdigan con rombos. Foto: Zara

¿Qué accesorios llevar en tus looks de otoño?

Los accesorios de también serán parte importante de tus looks diarios y aquí te dejamos los mejores:

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  • Bolsos de gamuza: Esta textura también encuentra su lugar en los accesorios. H&M la incorpora en bolsos de distintos formatos, ideales para sumar un acabado cálido y sofisticado.
  • Cinturones con hebillas: Los diseños anchos, detalles metálicos y hebillas de mayor tamaño ganan terreno en los siguientes meses.
  • Pañuelos y fulares: Al cuello, en el cabello o anudados al bolso, ofrecen distintas posibilidades para llevarlos.
  • Lentes con aire retro: Las siluetas ovaladas, redondas y de gran tamaño añaden un sello vintage a los looks actuales.
  • Joyería con más presencia: Collares, pendientes y brazaletes en bronce son capaces de elevar cualquier conjunto.
Pañuelos, cinturones y lentes grandes reinan este otoño. Foto: Mango / Zara
Pañuelos, cinturones y lentes grandes reinan este otoño. Foto: Mango / Zara

¿Cuál de todas estas opciones quieres llevar en ?

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