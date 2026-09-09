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Dos personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Azcapotzalco, tras ser acusados de que amenazaron a una mujer para obligarla a pagar 50 mil pesos derivado de un préstamo de mil pesos.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó a través de su cuenta de x, que a “Graciela “N” y Luis “N”, señalados como probables responsables del delito de cobranza ilegítima contra una ciudadana a quien exigieron 50 mil pesos a cambio de no causarle daño.
“De acuerdo a la información recabada, los detenidos prestaron dinero a la afectada y no obstante que la deuda fue pagada, siguieron demandándole cantidades de dinero cada vez más elevadas alegando intereses desproporcionados sobre el préstamo”, informó.
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Los hechos ocurrieron en la colonia San Pedro Xalpa, donde los operadores del C2 Poniente alertaron a los agentes sobre detonaciones de arma de fuego en el cruce de Leopoldo Blackaller y Adolfo López Mateos.
Al llegar, los policías entrevistaron a una mujer de 36 años, quien relató que había solicitado un préstamo y ya había realizado el pago, pero las dos personas que le entregaron el dinero le exigían una cantidad mucho mayor a cambio de no hacerle daño.
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De acuerdo con la denunciante, al negarse a entregarles más efectivo, los presuntos extorsionadores realizaron disparos y escaparon a bordo de un automóvil negro. Los agentes implementaron un operativo y lograron interceptar el vehículo calles adelante.
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Durante una revisión preventiva, los uniformados aseguraron un arma de fuego corta con cargador y tres cartuchos útiles, además de dos teléfonos celulares, uno de ellos de alta gama.
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Los detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 26, fueron trasladados ante el Ministerio Público, junto con el vehículo y los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.
La SSC informó que el hombre cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno en 2019 por robo agravado y otro en 2025 por delitos contra la salud.
LL
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