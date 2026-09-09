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Culiacán, Sin.- En un ataque al interior de una de las habitaciones de un hotel, ubicado sobre la avenida del Mar, en Mazatlán, dos hombres fueron asesinados a balazos, una de las víctimas, identificado en forma extraoficial como Alfredo “N”, presuntamente forma parte de la Guardia Nacional.
La madrugada de este miércoles, se emitió las alertas a los cuerpos de seguridad municipal, estatal y al ejército, sobre disparos de armas de fuego, en una de las habitaciones de un hotel que se ubica en la colonia Palos Prietos, del puerto.
De acuerdo a los datos que fueron recabados, los dos huéspedes que se encontraban en una de las habitaciones fueron atacados a balazos por personas desconocidas, los cuales huyeron del lugar luego del atentado.
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Al parecer una de las víctimas del atentado, con graves heridas en su cuerpo, llegó a pedir ayuda a la recepción, donde falleció, por lo que el personal del hotel llamó a las líneas de emergencia para notificar del hecho, por lo que se movilizaron las corporaciones policiacas y el ejército, sin lograr detener a los atacantes.
En el lugar de los hechos, los peritos e investigadores de la Fiscalía General del estado recopilaron cascajos percutidos de armas de fuego, evidencias y testimonios y el posible nombre de uno de los muertos, Alfredo “N”, al que se le identificó en forma extraoficial como miembro de la Guardia Nacional.
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