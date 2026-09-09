Gala Montes rompió el silencio sobre su salida del musical "Malinche" y explicó por qué decidió negociar su participación en la puesta en escena para poder entrar a "La casa de los famosos México", reality del que salió el día de ayer en medio de versiones sobre presuntos problemas anímicos.

A través de un comunicado, la actriz agradeció a Nacho Cano, creador del musical, por la oportunidad de haber formado parte del proyecto, pero también expuso las razones que la llevaron a tomar la decisión de priorizar su participación en el reality.

"Quiero agradecer públicamente a Nacho por haberme tendido la mano en su momento y por la oportunidad de haber formado parte de este proyecto", expresó.

Sin embargo, Gala señaló que durante el tiempo que estuvo vinculada con "Malinche" vivió una situación que calificó como dolorosa, relacionada con la remuneración que recibió por su trabajo.

"Durante todo este proceso existió una situación que para mí fue muy dolorosa: trabajar y ser explotado sin recibir un pago que considero justo por mi trabajo, mi tiempo, mi imagen y, sobre todo, por todo lo que aporté para que este proyecto pudiera existir y tener el alcance que tuvo", afirmó.

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¿Por qué Gala Montes entró a "La casa de los famosos México"?

La actriz fue contundente al explicar que una de las principales razones por las que decidió participar en "La casa de los famosos México" fue económica.

"Hoy he tomado la decisión de entrar a La Casa de los Famosos, principalmente porque necesito generar ingresos y porque también tengo derecho a priorizar mi estabilidad económica y personal", señaló.

Gala sostuvo que su decisión no significaba que quisiera abandonar "Malinche" de manera irresponsable, pues aseguró que incluso propuso alternativas para que el musical pudiera continuar.

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"Aun así, lejos de cerrar las puertas de manera irresponsable, ofrecí estrenar Malinche los días 8 o 10, 9 u 11 de octubre, según las fechas que acordáramos, completamente gratis, con la disposición de encontrar una solución que permitiera que el proyecto continuara", explicó.

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De acuerdo con la actriz, existía disposición para llegar a un acuerdo y aseguró que incluso había conversado con el equipo sobre que la decisión y el comunicado relacionado con su participación serían anunciados de manera conjunta.

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"Siempre hubo disposición de mi parte. Incluso habíamos hablado de que la decisión y el comunicado correspondiente los tomaríamos juntos", afirmó.

Acusa que se contó una versión distinta sobre su salida de "Malinche"

Gala Montes también manifestó su molestia por la manera en que, según ella, se ha contado públicamente su salida del musical.

"Por eso, me parece una falta de respeto que después de todo lo que he aportado, y después de haber intentado encontrar una salida de buena fe, hoy se pretenda contar la historia de una manera distinta", escribió.

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La actriz defendió además la importancia de su participación en "Malinche" y aseguró que su trabajo tuvo un impacto en el proyecto.

"No quiero quitarle mérito a nadie. Pero también tengo derecho a reconocer el mío: sin mi trabajo, mi presencia y todo lo que puse en este proyecto, Malinche no tendría el mismo impacto ni sonaría como ha sonado", afirmó.

"He dado mucho más de lo que se me ha reconocido", agregó.

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"Mi trabajo tiene un valor", afirma Gala Montes

En la parte final de su comunicado, Gala Montes habló de la necesidad de que los artistas establezcan límites y reciban una remuneración que corresponda con el valor de su trabajo.

"Y justamente por eso, no estoy dispuesto a seguir normalizando dinámicas en las que los artistas terminamos siendo los últimos en ser considerados, mientras nuestro trabajo, nuestra imagen y nuestro talento sí generan valor para otros", señaló.

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La actriz agradeció la experiencia que vivió en el musical y aseguró que una de las principales enseñanzas fue aprender a poner límites.

"Agradezco lo vivido, agradezco a quienes estuvieron y, sobre todo, agradezco haber aprendido a poner límites. Hoy decido ponerme a mí primero", expresó.

Finalmente, Gala dejó clara su postura sobre el valor de su trabajo: "Con respeto, pero también con mucha claridad: mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él".

Con este mensaje, la actriz explica que su decisión de entrar a "La casa de los famosos México" estuvo relacionada con su necesidad de generar ingresos y priorizar su estabilidad económica, al tiempo que cuestionó las condiciones económicas que, según su versión, enfrentó durante su participación en "Malinche".

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