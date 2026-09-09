Este miércoles 9 de septiembre se llevó a cabo la conferencia digital de Nintendo de septiembre, donde se revelaron detalles exclusivos de los próximos lanzamientos, actualizaciones, ediciones mejoradas y contenido adicional.

A lo largo de 45 minutos, el diseñador japonés Yoshiaki Koizumi dio a conocer adelantos inéditos y fechas de estreno de una amplia selección de títulos para la Nintendo Switch 2.

Uno de los anuncios que generó mayor conmoción en la comunidad de jugadores fue la llegada a la Switch 2 del popular juego multijugador de escondite y sigilo con camuflaje Meccha Chameleon, a partir de hoy, 9 de septiembre.

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Imagen: Nintendo

¿Qué se anunció en el evento de Nintendo?

Durante la conferencia se revelaron diversos avances exclusivos de futuros estrenos, tal es el caso de Capcom con Monster Hunter Wild, que llegará a la consola el 4 de diciembre de 2026. También se confirmó la llegada de los juegos Residente Evil 2, 3 y 4, el próximo 16 de octubre.

Otro anuncio que despertó el interés de los jugadores fue el estreno de un nuevo juego en 3D de Kirby, serie de Masahiro Sakurai, llamada Kirby and the world beyond, que llegará en primavera de 2027, con el 35 aniversario del personaje rosa.

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Por su parte, Persona 6 y el remake Persona 4 Revival de Atlus llegará el próximo 20 de mayo de 2027 a Switch 2. Asimismo, la nueva entrega del juego de rol de acción Final Fantasy VII Revelation saldrá a la venta el 8 de abril de 2027. El Crisis Core Final Fantasy VII Reunion llega hoy a la Switch.

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Otra de las novedades más comentadas fue el estreno de la secuela de Metroid Dread, llamada Metroid Ravenous, una aventura en 2D protagonizada por Samus Aran, que se estrena el 28 de enero de 2027, junto a un par de figuras amiibo.

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Por su parte, el remake de Star Fox tendrá una actualización gratuita el 30 de septiembre y a partir de hoy estará disponible el Star Fox Adventures en el Game Cube, de Nintendo Switch Online. El juego de Mario Kart World tendrá una actualización gratuita este miércoles, con pistas y circuitos nuevos.

Asimismo, el juego de Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará el 25 de febrero de 2027. Mientras que el LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight podrá jugarse a partir del próximo 18 de septiembre. Además, el Pokémon Pokopia prepara nuevas actualizaciones, con la llegada de un DLC.

Otros anuncios y estrenos para Switch 2

El profesor Layton y el Nuevo Mundo de Vapor de Level-5 llega el 10 de diciembre de 2026.

de Level-5 llega el Fire Emblem: Fortune's Weave llega a la Switch 2 el 17 de septiembre de 2026 .

llega a la Switch 2 el . Kingdom Come Deliverance II llega a la Switch 2 en 2027 .

llega a la Switch 2 en . Stage Fright , juego multijugador de terror, llega en 2027 .

, juego multijugador de terror, llega en . Pikmin 4 llega con su edición para Switch 2 el 12 de noviembre de 2026.

llega con su edición para Switch 2 el Tomb Raider: Legacy of Atlantis llega el 12 de febrero de 2027 . Esta será una reinterpretación del primer juego de 1996, desarrollada con nueva tecnología.

llega el . Esta será una reinterpretación del primer juego de 1996, desarrollada con nueva tecnología. Mega Man Dual Override llega en primavera de 2027 , con nuevos amiibo de Mega Man y Proto Man.

llega en , con nuevos amiibo de Mega Man y Proto Man. Romancing SaGa 3: Destinies United (remake) de Square Enix llega el 16 de febrero de 2027.

(remake) de Square Enix llega el Yu-Gi-Oh! Tag Force GX llega el 16 de febrero de 2027 con más de 100 personajes y modo multijugador en línea.

llega el con más de 100 personajes y modo multijugador en línea. Metal Slug Ultimate Collection llegará en 2027 con sus seis primeras entregas.

llegará en con sus seis primeras entregas. The Witcher 3 Remastered llega el 29 de septiembre de 2026 .

llega el . Eternal Anima llega el 4 de marzo de 2027 .

llega el . Onyx: The Dark Grip, juego de terror sobrenatural, llega en 2027.

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