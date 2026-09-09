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Renata Notni y Alejandro Speitzer han desatado decenas de comentarios en redes que apuntan a un shipeo, es decir, al deseo, la imaginación o el apoyo de los seguidores para que mantengan una relación romántica o sentimental, sin importar si existe en la vida real.
Los actores desataron las especulaciones y la imaginación de sus fans tras compartir fotografías juntos en Italia, lo que generó conversación en redes en torno a ambos actores mexicanos que se encontrarían solteros.
Notni terminó su relación con el también actor Diego Boneta a finales de marzo de 2026 tras cinco años de romance, por lo que algunos comentarios en torno al shipeo cuestionan si ya habría dejado atrás a Diego.
"Pasamos una semana increíble en Monza viviendo la emoción del Gran Premio y descubriendo mucho más de todo lo que hay detrás del mundo de Chivas Regal", escribió Renata para acompañar una foto con Alejandro, ambos aparecen con lentes de sol.
"Siento que el Alex anda saliendo con Renata. Hacen super bonita pareja seré mega FAN DE SU RELACIÓN". "Renata y Alejandro harían linda pareja". "Renata si se merece a uno más alto que ella, que hombrezote". "Excelente pareja hacen mil veces Alex guapísimo". "Amo este ship los más top globales de marcas internacionales saliendo se rompe el internet", se lee entre los comentarios.
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