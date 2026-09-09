Culiacán. - En una serie de acciones realizadas en distintos puntos del municipio de Concordia, fuerzas estatales y federales detuvieron a una mujer con un fusil automático y cargadores abastecidos, rescataron a un joven reportado como desaparecido desde julio pasado y aseguraron tres armas automáticas, 38 cargadores y mil 600 cartuchos.

Las autoridades de seguridad dieron a conocer que personal militar en un operativos de seguridad para inhibir a los grupos delictivos en el poblado de Tepuxta, localizaron abandonados tres fusiles automáticos, 38 cargadores abastecidos para dichas armas y mil 600 cartuchos útiles para las armas largas encontradas.

Pese a que el personal militar realizó varios recorridos de supervisión por toda la zona, no lograron encontrar a civiles armados, por lo que procedieron a entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) todo lo encontrado.

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Elementos navales, con respaldo de un helicóptero, a petición de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas efectuaron varios recorridos aéreos por la zona serrana de Concordia hasta localizar a un joven de 19 años, el cual permanecía en calidad de desaparecido desde el pasado 20 de julio.

Las autoridades de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, no dieron mayores detalles sobre la localización del joven, solo se conoció que en base a datos aportados por la Comisión Nacional de Búsqueda se logró localizarlo.

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Elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado en labores de reconocimiento por dicho municipio, lograron detener a una mujer joven, la cual portaba un rifle automático, calibre 7.62X 39 y tres cargadores abastecidos.