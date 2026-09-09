En el marco de la presentación del Paquete Económico 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó recursos para terminar la línea 12 del Metro, tras un retraso.

En su conferencia mañanera de este miércoles 9 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que siguen los estudios para el Tren México-Veracruz: “el objetivo es usar la misma vía que existe ahora, porque ya no nos daría para construir una nueva vía”.

Señaló que a finales de octubre ya se tendría un primer resultado de ese estudio a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

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Para la línea 12, de Mixcoac a Observatorio, la titular del Ejecutivo federal refirió que el recurso está en Banobras, en el Fondo de Infraestructura.

“Ahí hay recursos para terminar la línea 12. Esta es una obra que tiene muchísimos años; inició con Peña y no pudo avanzar mucho en el periodo del presidente López Obrador (...)”.

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“Esa línea se ha tardado mucho; es un túnel que va por abajo, pero resulta que en la alcaldía Álvaro Obregón hay muchos rellenos, porque en algún momento fueron rellenos de cascajo y de otras cosas. Entonces, imagínense hacer un túnel que va por abajo de las calles y que así va el Metro en muchas de las líneas en un relleno, que pues es muy vulnerable”.

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“Entonces, la excavación casi casi se tardaban un centímetro por mes en hacer ese túnel. Ya finalmente ya está el túnel, todo está bajo control, tuvo un problema con las viviendas, estuvo haciendo mediciones y ahora pues viene todo lo demás que se tiene que hacer, entonces por eso se tardó tanto la línea 12 y la vamos a terminar, el recurso está en el Fondo de Infraestructura”, explicó.

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Agregó que también hay recursos para repavimentación de carreteras con el programa de Megabachetón, para el Trolebús elevado de Chalco a Ixtapaluca, para la línea 4 del Cablebús de Tlalpan y para reconstrucción por lluvias del año pasado.

em/apr