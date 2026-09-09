Este martes, se informó sobre el fallecimiento de Lucia Sisic a los 22 años, modelo y ganadora de Miss Austria en 2024, según lo reportado por la organización del concurso Mission Austria a través de su página de Facebook.

Aunque la causa de su muerte aún no ha sido confirmada, el dio local Kronen Zeitung detalló que la reina de belleza había padecido algunos problemas cardíacos durante toda su vida.

"Lucia será recordada como una joven maravillosa. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos difíciles. Siempre formarás parte de nuestra familia", escribió la directora Kerstin Rigger.

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¿Quién era Lucia Sisic?

Nacida en Viena en el año 2004, Lucia Sisic fue coronada en 2024 como Miss Austria, manteniendo el título hasta el pasado lunes, cuando se reportó su deceso, pues no se ha celebrado ningún otro certamen de belleza en el país.

En enero de 2024, meses antes de obtener el máximo galardón en su país, fue reconocida también como Miss Viena, en una gala organizada en Lugner City. En redes, diversos colegas y amigos recordaron a la joven por su actitud optimista y resiliente, que mantuvo una sonrisa en su rostro

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De acuerdo con el medio local Die Presse, Lucia padecía una malformación en una válvula cardíaca desde su nacimiento, lo que la llevó a someterse a siete cirugías de corazón a lo largo de su vida, siendo la última realizada en invierno de 2025.

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Su última intervención quirúrgica habría sido en invierno del año pasado. Foto: Instagram @luciasisico

En el año 2017, se habría sometido a una intervención quirúrgica, en la que presentó algunas complicaciones y tuvo que ser reanimada. Esta cirugía la llevó a presentar dolores intensos y la pérdida de movilidad en su pierna izquierda.

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En agosto de 2024, luego de otra cirugía exitosa, compartió su gratitud con el equipo de médicos de cardiología pediátrica que la acompañaron en su proceso.

"Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena... Con mis mejores deseos ahora comienzo un nuevo capítulo en mi vida en cardiología de adultos", escribió.

Amigos y familiares despiden a Lucia Sisic en redes

Christopher Deng, quien habría sido coronado en 2024 como Míster Austria, lamentó el fallecimiento de la modelo y compartió su conmoción por la noticia en el medio Oe24.

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"Era como una hermana para mí, especialmente durante el tiempo que mantuvimos el título juntos. Permanecerás en nuestros corazones con tu naturaleza amorosa", escribió en la publicación. Por su parte, Miroslav Piplica, amigo de la familia, compartió en Facebook un emotivo mensaje de despedida.

"Lucía era una chica de extraordinaria belleza, pero sobre todo una joven cuya sonrisa, amabilidad y calidez dejaron huella imborrable en los corazones de quienes la conocieron", detalló.

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