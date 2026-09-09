El Servicio de Administración Tributaria (SAT) endurecerá las medidas contra la evasión fiscal y el uso de comprobantes apócrifos.

Antonio Martínez Dagnino, titular del organismo, informó que el Paquete Económico enviado al Congreso de la Unión incluye controles estrictos sobre deducciones y pérdidas fiscales, inspirados en mejores prácticas internacionales de la OCDE, Estados Unidos y la Unión Europea.

De acuerdo con el funcionario, el combate a las empresas que emiten u obtienen facturas falsas para simular operaciones es un eje clave para la Hacienda Pública.

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En ese sentido, destacó que se ha detectado que las empresas que menos Impuesto sobre la Renta pagan o que determinan pérdida fiscal, utilizan facturas presuntamente falsas hasta por el 10% de sus gastos para evadir el pago de sus contribuciones.

Las acciones contra la planeación fiscal agresiva emprendidas por la institución han derivado en la publicación de más de 3 mil empresas "factureras" en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el bloqueo de más de 38 mil compañías que realizaban operaciones ficticias y la realización de casi 2 mil auditorías a contribuyentes que adquirieron este tipo de comprobantes.

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Además de las facturas falsas, el titular del SAT señaló una anomalía recurrente en el comportamiento de miles de contribuyentes corporativos: el abuso de las pérdidas fiscales.

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Actualmente se observa que 129 mil empresas han declarado pérdidas en los últimos tres ejercicios fiscales, mientras que 54 mil empresas llevan cinco años seguidos sin pagar impuestos, a pesar de que reportan un incremento en sus ingresos y sin contar con una justificación real.

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Para frenar estos esquemas, el Paquete Económico plantea reforzar la trazabilidad en toda la cadena de suministro de combustibles como gasolina y diésel, poner límites a los gastos corporativos y dar continuidad al programa de regularización fiscal para la disminución de multas y recargos.

El funcionario subrayó que estos logros han permitido alcanzar un nivel histórico en los ingresos tributarios, estimado en 15.4% del Producto Interno Bruto para 2026, recaudando con eficiencia y honestidad, y sin necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar las tasas existentes.

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