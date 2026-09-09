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En el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro, este martes se montó en la Cámara de Diputados una exposición de más de 200 fotos del exmandatario y líder revolucionario de Cuba.
Además, este 8 de septiembre se presentó en la embajada de Cuba en nuestro país el documental "Nación Hermana: México y Fidel", bajo la producción de Canal Once, que aborda la vida de Castro, "el entrañable vínculo", el choque con el expresidente Vicente Fox, el bloque estadounidense, y la relación bilateral con la isla.
La embajada cubana señaló que la exposición fotográfica "Fidel y los Intelectuales" recoge imágenes del encuentro e intercambio del líder de la Revolución cubana con intelectuales cubanos, latinoamericanos y del mundo, desde 1959 hasta unos meses antes de su muerte en 2016.
En la inauguración de la exposición en San Lázaro, la diputada morenista Dolores Padierna mencionó "la importancia que le concedió Fidel a la cultura, brújula imprescindible en la lucha de los pueblos por su liberación".
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También señaló la agresión económica contra Cuba, "un acto que ningún pueblo merece, pues la soberanía de una nación le pertenece solo a ella y ninguna otra tiene derecho a impedirlo".
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Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, agradeció el homenaje fotográfico al centenario de Fidel Castro quien, de acuerdo con la representación diplomática, consideraba la cultura como un concepto fundamental para la transformación de la sociedad.
Destacó que el exmandatario cubano fue un "líder indiscutible" que amó profundamente a México.
Durante la presentación del documental en la embajada de Cuba en México, el diplomático agradeció a Canal Once por el proyecto, y acusó que la isla está sometida a "una cruel campaña efectiva" de Estados Unidos, con un cerco energético.
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La doctora Tania Arroyo Ramírez, investigadora del Museo Nacional de las Intervenciones, señaló un "genocidio silencioso" contra la isla por parte de Estados Unidos, así como la clasificación como un país terrorista.
"Cuba es un ejemplo de dignidad y resistencia", declaró.
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La directora del Canal Once, Renata Turrent, señaló que el documental se hizo con "mucho cariño" en conjunto con la embajada cubana.
Canal Once no solo narra una historia, sino que consolida la alianza histórica de dos naciones hermana, se dijo durante la presentación.
apr
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