Si estás pensando en renovar la televisión de tu sala y quieres una pantalla grande sin gastar una fortuna, Sam's Club tiene una oferta que vale la pena revisar. Se trata de la Samsung Crystal UHD 4K Smart TV de 70 pulgadas, un modelo pensado para quienes buscan disfrutar de películas, series, deportes y videojuegos en una pantalla de gran tamaño.

La promoción destaca porque la pantalla Samsung pasó de un precio de $16,366.97 a $10,226.93 pesos, de acuerdo con la tienda. Esto significa un ahorro de $6,140.04 pesos, por lo que actualmente puedes llevarte una televisión de 70 pulgadas por poco más de 10 mil pesos.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla Samsung UHD 4k de 70 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de este televisor es, por supuesto, su panel de 70 pulgadas con resolución 4K UHD, una combinación que puede transformar prácticamente cualquier espacio de entretenimiento. El tamaño resulta especialmente atractivo si buscas una experiencia más inmersiva al ver películas, series, eventos deportivos o contenido en streaming.

Al tratarse de un Smart TV Samsung, también tienes acceso a las funciones inteligentes de la plataforma de la marca, por lo que puedes utilizar aplicaciones de entretenimiento directamente desde la pantalla y olvidarte de depender necesariamente de dispositivos externos.

Además, la resolución 4K permite disfrutar de imágenes con mayor nivel de detalle que un televisor Full HD, algo que puede apreciarse especialmente en contenido compatible con esta resolución.

Cabe mencionar que, antes de comprar, conviene verificar la disponibilidad para tu club, ya que Sam’s Club señala actualmente disponibilidad para Club Pickup, y las existencias y condiciones pueden cambiar.